Türkiye’nin enerjisi Kocaeli’nin enerjisi

10-15 yıl sonra dünyada “Su”yun petrolden çok daha kıymetli olacağına inananlardanım. Ama günümüzde hiç kuşkusuz insanlık adına en önemli kavram “Enerji”dir.

Türkiye şu günlerde çok büyük bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Dünya Petrol Kongresi, İstanbul’da devam ediyor. Dünya ülkelerinden 20 bin civarında enerji uzmanı, dev şirketlerin yöneticisi, 50 ülkeden bakanlar ülkemizde dünyadaki enerjinin geleceğini konuşuyorlar.

Türkiye gelişmekte olan, üstelik topraklarında petrol, doğal gaz bulunmadığı için enerji temininde büyük oranda dışa bağımlı olan bir ülke. Enerji Bakanı Berat Albayrak’ın göreve başladığı günden itibaren Türkiye’nin enerji konusundaki geleceğini şekillendirmek, kullandığımız enerji içinde yerli payını arttırmak için önemli işler yaptığını da görüyor ve takdir ediyorum.

Ülkemizin iki tane enerji üretim amaçlı Nükleer Santral kurması kesinleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3’üncüsü için de çalışmalara başlandığını açıkladı. Uygun alanlarda, uygun teknoloji ile Nükleer Santrallar kurmamızın da, ithal doğal gaz veya kara kömürle elektrik üretmekten çok daha mantıklı olduğunu kabul ediyorum.

Dünya Petrol Kongresi’nde açıkça ortaya çıktı ki, Türkiye petrol ve doğalgaz üreten çevresindeki ülkelerin petrol ve gazını bunların en büyük tüketicisi olan batıya aktarmak konusunda köprü görevini en iyi şekilde yapmaya hazır. Ayrıca Türkiye, güneşten, rüzgardan temiz enerji üretmek konusunda, ithal ettiği gazı, petrolü ihtiyaçlarını dikkate alarak en iyi şekilde depolamak konusunda da önemli adımlar atıyor.

Ülkemizin kalkınması ve büyümesi için enerji üretmek zorundayız. Bu enerjiyi en düşük maliyetle ve çevreye en az zarar vererek üretmek zorundayız. Ülkemiz topraklarından boru hatları ile geçecek gazı, petrolü ihtiyacımız kadar kendimize ayırıp, depolayacağız. Bu doğru politikalarla Türkiye’nin her geçen gün artan enerji ihtiyacının geleceğini güvence altına almaya çalışmasına da saygı duyuyorum.

Bir de ilimizin durumu var. Bu şehir Türkiye’nin en çok üreten şehri. Kocaeli durursa, Türkiye duruyor. Türkiye’nin yakın ve orta vadede, hatta uzun vadede enerji ihtiyacı için çok önemli adımlar atılırken, bizim ilimizdeki durum nedir? Hala Türkiye’de en sık ve en uzun süreli elektrik kesintilerinin yaşandığı şehir bizim şehrimiz. Kar yağıyor, elektrik kesiliyor, leylekler geliyor, elektrikler kesiliyor, leylekler gidiyor, elektrik kesiliyor… Hava çok ısınıyor, klimalar açılıyor, elektrik kesiliyor. Kolayını bulduk. Her fırsatta SEDAŞ’a yükleniyoruz.

Oysa bizim kentimizin elektrik altyapısının tamamen değişmesi lazım. Bütün trafoların yenilenmesi, yedeklenmesi lazım. Körfez ilçede Barbaros Mahallesi’nde mutlaka güvenli bölge kurulması, yine bu bölgedeki artık kimsenin kontrol edemediği korsan boru hatlarını ıslah etmek lazım.

Türkiye daha çok enerji üretsin. Petrolün, doğal gazın çıktığı ülkelerle, bunları kullanan ülkeler arasında köprü olsun. Daha çok enerji depolasın, kendini garantiye alsın. Nükleer santrallar kurarak, enerji üretim maliyetini düşürsün. Hepsine kabul. Hepsini ayakta alkışlarız. Ama Türkiye önce Kocaeli’nin enerji sorununu çözmelidir. Bu konuda bizim şehrimizin siyasetçilerinin daha aktif olması, enerji altyapısını yenilemek için büyük yatırımlara hazırlanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak’ın kapısının önünden ayrılmaması gerekiyor. Kocaeli’nin enerjisi sıkıntılıysa, Kocaeli’nin üretimi kalitesiz enerji nedeniyle duruyorsa, Türkiye’nin her yerinden enerji fışkırsa da çok fazla bir mana taşımayacaktır.

İşleri aksatmadan analım

15 Temmuz 2016 Cuma gecesini, 16 Temmuz 2016 cumartesiye bağlayan geceyi, elbette bu ülke unutmayacak. Tarih hep yazacak ve hep gelecek kuşakların ibret alması, uyanık olması gerekecek.

Çok hain bir kalkışmaydı. Yıllarca siyasetten de destek alarak devlet içinde organize olan, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin polisin, yargının içine kadar sızıp, büyük bir güç haline gelen terör örgütü, ülkemizde demokrasiyi yıkmak, halk iradesini devirmek istedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyük bir cesaret ve liderlik örneği gösterdi. Mazallah, 15 Temmuz girişimi amacına ulaşmış olsaydı, bugün Türkiye Cumhuriyeti yoktu. Hepimiz bir yerlere savrulmuştuk. Hepimizin hayatı değişmişti.

15 Temmuz gecesinde 250 şehidimiz var. Yaşanan acılar var. Türkiye önemli yara aldı. Hala, OHAL içinde yönetiliyoruz. Elbette 15 Temmuz destanı anılacaktır. Elbette şehitler anılacaktır. Gelecek nesillerin Türkiye’deki bu hain kalkışmayı unutmaması için gerekenler yapılacaktır.

Ancak, Türkiye ve ilimiz geçen yıl 15 Temmuz sonrası çok zaman kaybetti. Hatta İzmit’teki tramvayın gecikmesi bile 15 Temmuz girişimine bağlandı. Kimse çalışmadı. Kimse işini doğru dürüst takip etmedi. Şimdi bu hain darbe girişiminin yıld önümündeyiz. İlimizdeki bütün yöneticilerin, bütün bürokratların, “FETÖ’ye en çok ben karşıyım” gösterisi yarışı içinde olduğunu düşünüyorum.

Bizim ilimiz 2014-2015 döneminde üst üste seçimler yüzünden zaman kaybetti. Geçen yıl, 15 Temmuz darbe girişimi ile birlikte adeta hayat durdu. Yerel yönetimlerin bütün işleri askıya alındı. Şimdi bir de 15 Temmuz anmaları nedeniyle zaman kaybetmeyelim. Herkes, 15 Temmuz’u ansın. Herkes, 15 Temmuz’a kalkışanları lanetlesin. Demokrasi nöbetini tutalım. Hainleri lanetleyelim. Ama bir yandan da günlük işlerimizi, kentin işlerini takip edelim, yapılması gerekenleri yapalım.

Bütün belediyelerin yöneticileri, her gün sabaha kadar nöbet tutup, sonra gün boyu uyursa, bir de 15 Temmuz anmaları bittikten sonra tatile çıkıp, işleri sererse, vah benim şehrime oluruz.

Kolay grup değil

Türkiye 2’nci ve 3’üncü liglerinin önümüzdeki sezon için grupları belli oldu.Kocaelispor’umuz, hala 3’üncü Lig’deki en riskli, eli kolu en fazla bağlı kulüp durumundadır. Yıllardır transfer yapamıyoruz. Bu sezona da elimizdeki aynı takımla başlayacağız. Bu takım yorgun. Bu takım, BAL’da şampiyonluk görmüş, geçen sezon büyük hayal kırıklığı yaşamış bir takım.

Dün de yazdım. Türkiye’de her kategorideki şehir takımları bizden çok daha güçlü. Biz hala Kocaelispor markasının değeri, yönetimin istikrarı ile bu mücadeleye tutunuyoruz. Yeni grup için “Kolay” diyenler var. Ben öyle düşünmüyorum. Tekirdağ, Çorum, Uşak, Aydın, Osmaniye, Tarsus, Elaziz, Cizre gibi şehir takımlarıyla mücadele edeceğiz. İstanbul takımları her zaman güçlü ve tehlikelidir. Tepecik, Sultanbeyli ile mücadele edeceğiz. Ligin ilk maçının ilk anından itibaren Kocaelisporlular olarak çok dikkatli, çok uyanık olmak zorundayız.

Dün de yazdım. Önümüzdeki sezon Kocaelispor açısından alınacak her puanın çok büyük önemi olacaktır. KEV, son atımlık barutumuz, battıkça elimizde kalan son güvencemizdi. O da gittikten sonra kulübü düze çıkartamazsak, Kocaelispor’un tarihe gömülmesi de kaçınılmaz hale gelebilir.