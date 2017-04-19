  • BIST 91.249
  • Altın 151,692
  • Dolar 3,6688
  • Euro 3,9332
  • Kocaeli 20 °C

Türkiye'nin gözü bu toplantıda

»
Türkiye'nin gözü bu toplantıda
YSK Başkanı Güven "Referandum sonuçlarına yapılan itirazları bugün değerlendireceğiz" demişti. Kritik toplantı başladı. Türkiye'nin gözü Yüksek Seçim Kurulu'nda yapılan toplantıdan çıkacak karara çevrildi.

Türkiye'de  pazar günü 18 maddelik anayasa değişikliği referandumu için 55 milyon 319 bin seçmen, sandığa gitti. Yapılan oylama sonunda  "evet" oyları  yüzde 51,40 "hayır" oyları oranı ise 48,60 oldu. CHP,  'mühürsüz oy' iddiasında bulunarak referandumun iptali için YSK'ya başvurdu. CHP'nin dışında bazı siyasi partiler ve vatandaşlarda YSK'ya itirazlarını iletti.  Yüksek Seçim Kurulu, (YSK) anayasa referandumuna ilişkin yapılan itirazları görüşmek üzere  saat 14.30'da  toplandı.

GÖZLER O TOPLATIDAN ÇIKACAK KARARA ÇEVRİLDİ 

Türkiye'nin gözü bu toplantıdan çıkacak karara çevrildi.  YSK Başkanı Sadi Güven, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, "İtirazlara bugün bakacağız'' demişti.

MİLLETİN SÖZÜNÜN ÜSTÜNE SÖZ OLMAZ 

Başbakan Binali Yıldırım da bugün  Genişletilmiş İl Başkanları toplantısı öncesi yaptı açıklamada  yaptığı açıklamada,  itirazlarla ilgili "  Kararı YSK verecek. Bizim işimiz değil. YSK bugün bu itirazları değerlendirip açıklayacağını ilan etmiştir. İtiraz etmek haklarıdır anlayışla karşılıyoruz. İtirazların gideceği adres de YKS’dırMilletin sözü üzerine söz söylemek beyhudedir"ifadesini kullandı.

Bu haber toplam 1368 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 1
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • İzmit’te mahalle mahalle sonuçlar18 Nisan 2017 Salı 22:12
  • OHAL 3 ay daha uzatıldı18 Nisan 2017 Salı 18:47
  • İşte Karamürsel'den sandık sandık sonuçlar18 Nisan 2017 Salı 15:52
  • Yeni Yüksek Gerilim Hattı için ÇED var.. Kocaeli'de nerelerden geçecek?18 Nisan 2017 Salı 15:25
  • 5'inci tramvay da raylara indi18 Nisan 2017 Salı 11:52
  • Doğan: “Başarılıyız” 18 Nisan 2017 Salı 11:06
  • Referandum sonucunun ardından ilk değişiklik18 Nisan 2017 Salı 09:03
  • MGK'dan OHAL kararı17 Nisan 2017 Pazartesi 23:07
  • İzmit'te bazı mahallelerin referandum sonuçları17 Nisan 2017 Pazartesi 21:03
  • OHAL süresi uzatılıyor mu?17 Nisan 2017 Pazartesi 17:35
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti