Türkiye'nin ilk Şam Mutfağı İzmit'te açıldı

Savaştan kaçmak için ülkelerini terk etmek zorunda kalan milyonlarca mülteci Türkiye'ye sığınmıştı. Sığınma talepleri kabul edilerek İzmit'e yerleşen mültecilerin sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını sağlamak amacıyla harekete geçen İzmit Belediyesi ise örnek bir projeye imza attı. İŞKUR, İzmit Halk Eğitim Müdürlüğü ve İzmit Belediyesi’nin ortaklığında başlatılan Al Shami Kitchen(Şam Mutfağı) projesinde eğitim alan 13 Suriyeli kadın mülteci, kendi kültürlerine ait yemekleri sunabilecekleri işletmeye kavuştular.

Proje ile 272 saat eğitim alan 13 Suriyeli kadın, hazırladıkları yemekler ile kendi paralarını kazanabilecekleri Şam Mutfağı adlı iş yeri, İzmit Necati Gençoğlu Kültür Merkezi’nde açıldı. İzmit Belediyesi Başkanı Nevzat Doğan, İzmit Belediyesi meclis üyeleri STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla açılış töreni gerçekleştirilen Şam Mutfağı, Kocaelilere hizmet verecek. Ayrıca, Kocaeli ve çevresindeki fabrika, çeşitli işletme ve restoranlarda devamlı satış yapılması ve bu işletmelerin menülerinde Şam Mutfağı yemeklerinin bulunması hedefleniyor.

Şam Mutfağı’nın açılış töreninde konuşan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Şam Mutfağının Türkiyede bir ilk olduğunu belirterek, “İngiltere’de Ödül almış Şam Mutfağı Türkiye’de de hayata geçiriliyor. Tabii biz de şehrimizde yaşayan mülteci kardeşlerimizin hepsinin aileden birinin olduğunu ve bugün misafirimiz olduğunu hiç unutmuyoruz. Onlara elimizden geldiği kadar, çocuklarının eğitiminden sporuna kadar, kadınlarımızın eğitimlerinin desteklenmesini bu tür projelerle olduğu kadar destek olmaya çalışıyoruz. Bir diğer yandan da Şam Mutafağı ile şehrimize yeni bir tat yeni bir değer de kazandırmış oluyoruz. Büyük acıların arifesinde böyle bir çalışmayı yapıyoruz. Bunun duygusallığı da var üstümüzde” dedi.

Türkiye güçlü yapısıyla savaşların yaşandığı coğrafyaya yardımlarını sürdüreceğini ifade eden Doğan, “Allah’ın izniyle, devletimizin başındaki Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz, tüm kuruluşlarımız bu kardeşlerimizin, o coğrafyanın huzura kavuşması için bütün mücadeleyi veriyorlar, vermeye de devam edecekler. Onlar yalnız değiller. Bir gün bu acılar, bu hasretler vatanlarına özlemleri bitecek ve biz misafir olacağız onlara” şeklinde konuştu.

Açılış töreni kurdele kesiminin ardından Şam Mutfağı yemeklerinin katılımcılara sunulmasıyla son buldu.