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Türkiye’nin ilk sertifikalı diyabet hemşireleri

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Türkiye’nin ilk sertifikalı diyabet hemşireleri
İzmit Seka Devlet Hastanesi, düzenlediği Sertifikalı Diyabet Eğitim Hemşireliği programı ile Türkiye Kamu Hastaneleri bünyesinde bir ilke imza attı. 

22 Mayıs-21 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Sertifikalı Diyabet Hemşireliği Programın tamamlanması nedeniyle düzenlenen sertifika törenine Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr.Şenol Ergüney, İzmit Seka Devlet Hastanesi Başhekimi Dr.Sadullah Kıvanç Tunç, Başhekim Yardımcıları Dr.Özlem Haşim ve Dr.Gülsevil Solmaz, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Uzm.Hemşire Canan Yılmaz ile idareciler katıldı. 

Sertifika töreninin açılış konuşmasını yapan İzmit Seka Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Yılmaz, günümüzde diyabet, sıklığı ve yarattığı sorunlar nedeniyle tüm dünyada önemi gittikçe artan bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıktığını söyledi. Yaşam tarzındaki hızlı değişim ile birlikte gelişme ve gelişmekte olan toplumların tümünde özellik tip 2 diyabet prevalansının hızla yükseldiğini belirten Yılmaz,“Diyabet yönetiminde, diyabet ekibi içinde yer alçak bu konuda özel eğitim almış diyabet hemşiresine gereksinim vardır. Kursumuzda mezun meslektaşlarımız diyabetli bireylerin tanılanması, tedavisi, bakımı ve izlenmesinde sağlık ekibi içinde profesyonel rol ve sorumluluk alabilen; diyabetli bireyi, ailesini ve çevresindeki bireyleri hastalığın yönetimi konusunda eğitebilen yetkin hemşireler durumuna gelmiştir.” dedi. 

İLK MEZUNLAR

İzmit Seka Devlet Hastanesi Başhekimi Dr.Tunç’ta, Sertifikalı Diyabet Hemşireliği programında ilk mezunları vermenin gururunu yaşadıklarını belirtti. Tunç, eğitim alan ve sertifika almaya hak kazanan kursiyerleri başarılar diledi, kursta eğitim veren ve emeği geçenlere teşekkür etti. 

TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLACAK

Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Ergüney, Türkiye’ye örnek olacak bir çalışma nedeniyle İzmit Seka Devlet Hastanesi yöneticilerini kutladı. Çok hızlı gelişen endüstri ve şehir yaşamındaki beslenmemin diyabetli hastalarının sayısının artmasına neden olduğunu belirten Dr. Ergüney, “İçinde şeker olmayan gıda neredeyse kalmadı, ekmeğin içinde bile tadlandırıcı katılıyor. Diyabet hastalığı; tedavisini en iyi bilmemiz ve en iyi mücadele etmemiz gereken bir hastalık grubu. Diyabet hastalığı bu gidişle kanserli birlikte en fazla görülen hastalıklardan birisi olacak. Bu gidişle, 30-40 yıl sonra 18 yaş üstü herkes diyabetli olacak Önlem olarak da Diyabet Hastalığı konusunda iyi eğitim ve mücadele gerekmektedir.” dedi. Konuşmaların ardından Türkiye’nin çeşitli illerinden gelip kursa katılan ve başarılı olan hemşirelere sertifikaları verildi. 

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