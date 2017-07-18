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Türkiye'ye örnek olacak çalışma

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Türkiye'ye örnek olacak çalışma
Sanat Okulu adıyla bilinen İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde şu sıralar Türkiye’ye örnek olacak bir çalışma, öğrenci-öğretmen işbirliği ile devam ediyor. 

OKUL YENİLENİYOR

Bir grup gönüllü öğrenci ve öğretmen, yaz tatilini okulda geçiriyorlar. Okulun eskiyen bölümleri yenileniyor, tasarrufa yönelik çalışmalar yapılıyor.  Yaz tatili sonuna kadar bu ekip, okulda pek çok sorunu ortadan kaldırmış olacak.

İzmit’in en eksi eğitim kurumları arasında bulunan, çoğu kişinin Sanat Okulu olarak tanımladığı İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde de okulların kapanmasıyla birlikte bir dizi çalışma başlatıldı. Ancak, buradaki çalışma bilinenin dışında sürüyor. Okul yöneticileri, bazı öğretmenler ve gönüllü öğrenciler, okulun bazı yerlerine küçük dokunuşlar yaparak, önemli bir tasarruf sağlamak için çalışma yapıyor. Tam anlamıyla köylerdeki ‘imece’ usulüyle güçlerini birleştiren öğretmen ve öğrenciler İzmit MTAL’de önemli değişiklikler yapıyor.

YAZ TATİLİNDE ÖRNEK DAVRANIŞ
Okul Müdürü Mehmet Aktaş, bir ay süren bakım onarım ve tadilat çalışmaları kapsamında okulun dış cephe korkuluklarının tamamen çim zemin kaplamasının yapıldığını, Leyla Atakan Caddesi üzerine bakan korkulukların da eskimesi sebebiyle tamamen değiştirildiğini aktardı.

Okulun B blok elektrik ana şebeke hattı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın katkıları ve okulun elektrik bölümü öğretmen ve stajyer öğrenciler tarafından değiştirildi. Öte yandan, okulun makine atölyesinin elektrik tesisatı da yine aynı bölüm öğrencileri tarafından yenilendi. Yapılan bu çalışma ile okulun B blokta bulunan tüm sınıfların aydınlatmaları enerji tasarruflu led floresan lambalara çevrildi.

İzmit MTAL’de yapılan yenilikler kapsamında okuldaki tüm sınıfların iç badanaları yapıldı, sıra ve masaların bakımı gerçekleştirildi.

Şennur YILDIZ

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