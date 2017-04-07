  • BIST 88.565
  • Altın 151,944
  • Dolar 3,7285
  • Euro 3,9616
  • Kocaeli 12 °C

Turkuaz 2017’da kuralar pazartesi çekiliyor

»
Turkuaz 2017’da kuralar pazartesi çekiliyor
10 yılı aşkın süredir genç ve başarılı girişimci Oktay Kocatekin tarafından düzenlenen Turkuaz 2017 için artık geri sayım başladı.

Kocatekin çarşamba akşamı GKD lokalinde düzenlediği basın toplantısında ön bilgiler aktardı. Kuralar pazartesi günü Saat 19.00’da The Ness Otel’de çekilecek. Maçlar 13 Nisan Çarşamba günü başlayacak. Pazar hariç her gün maç var.  Turnuvaya 24 takım katılıyor. 

ÜNLÜ İSİMLER GELİYOR
Kura çekimine TRT Spor’daki Stadyum programının yorumcuları Kaya Çilingiroğlu ve Giray Bulak ile MHK eski Başkanı Mustafa Çulcu gelecek.  Kura çekimi sonrasında 12 Nisan Çarşamba günü şöhretler arasında gösteri maçı oynanacak. Maçların adresi geçmiş yıllardaki gibi Yahyakaptan’daki Ferruh Duygu Tesisleri olacak. Maçlarda resmi hakem ve saha komiserleri görev yapacak.

SPONSOR PARSEL TARIM EMLAK
Turnuvanın sponsorluğunu İzmit’te kurulan ancak daha sonra Bilecik merkezli faaliyet gösteren Parsel Tarım Emlak üstlendi. Genel müdür Onur Tepeli ve yardımcısı Fatih Uysal da toplantıya katıldı. Parsel Tarım Emlak genel müdürü ile yardımcısı da kısa birer konuşma yaparak, kentin en popüler turnuvalarından birine destek vermekten mutlu olduklarını belirttiler, centilmenlik ve başarı dileğinde bulundular.  

Bu haber toplam 61 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Futbolda Milli heyecan başlıyor07 Nisan 2017 Cuma 16:57
  • Nusretiye, bu kez kazanmak istiyor07 Nisan 2017 Cuma 16:55
  • Kartepe için ya tamam, ya devam maçı07 Nisan 2017 Cuma 16:53
  • Doğantepe’de tarihi maç07 Nisan 2017 Cuma 16:51
  • Derince’deki ilkokullar file önünde07 Nisan 2017 Cuma 16:48
  • U-19 Play-Off’ta D.Birlik deplasmanda kazandı07 Nisan 2017 Cuma 16:46
  • Su altı hokeycileri Çorum’da07 Nisan 2017 Cuma 16:41
  • Yılmazspor ikinci galibiyetini aldı07 Nisan 2017 Cuma 16:39
  • G.Şirinköy mü, A.Yeniköy mü?07 Nisan 2017 Cuma 16:37
  • Kadıköy ve K.Ateşspor sahasında07 Nisan 2017 Cuma 16:35
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti