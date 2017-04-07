Turkuaz 2017’da kuralar pazartesi çekiliyor

10 yılı aşkın süredir genç ve başarılı girişimci Oktay Kocatekin tarafından düzenlenen Turkuaz 2017 için artık geri sayım başladı.

Kocatekin çarşamba akşamı GKD lokalinde düzenlediği basın toplantısında ön bilgiler aktardı. Kuralar pazartesi günü Saat 19.00’da The Ness Otel’de çekilecek. Maçlar 13 Nisan Çarşamba günü başlayacak. Pazar hariç her gün maç var. Turnuvaya 24 takım katılıyor.

ÜNLÜ İSİMLER GELİYOR

Kura çekimine TRT Spor’daki Stadyum programının yorumcuları Kaya Çilingiroğlu ve Giray Bulak ile MHK eski Başkanı Mustafa Çulcu gelecek. Kura çekimi sonrasında 12 Nisan Çarşamba günü şöhretler arasında gösteri maçı oynanacak. Maçların adresi geçmiş yıllardaki gibi Yahyakaptan’daki Ferruh Duygu Tesisleri olacak. Maçlarda resmi hakem ve saha komiserleri görev yapacak.

SPONSOR PARSEL TARIM EMLAK

Turnuvanın sponsorluğunu İzmit’te kurulan ancak daha sonra Bilecik merkezli faaliyet gösteren Parsel Tarım Emlak üstlendi. Genel müdür Onur Tepeli ve yardımcısı Fatih Uysal da toplantıya katıldı. Parsel Tarım Emlak genel müdürü ile yardımcısı da kısa birer konuşma yaparak, kentin en popüler turnuvalarından birine destek vermekten mutlu olduklarını belirttiler, centilmenlik ve başarı dileğinde bulundular.