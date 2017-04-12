Turkuaz 2017’de kura çekimi yapıldı

The Ness Otel’deki programa TRT Spor’daki Stadyum Programının yorumcusu ve teknik adam Giray Bulak, MHK eski Başkanı Mustafa Çulcu, Kent Konseri Başkanı Gültekin Gürüm, ASKF Başkanı Murat Aydın, Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa, TÜFAD Kocaeli Şube Başkanı Remzi Demirer, Büyükşehir Belediye Gençlik ve Spor Müdürü Ziyaülhak Sarıgül, Hakemler Derneği Başkanı Mecit Keskin de katıldı. Turnuvada mücadele edecek takımların birer yöneticisinin hazır bulunduğu kura çekimine spor basınının ilgisi de yüksek oldu.
Bu yıl turnuva ilk kez şirketler ve kurumlar olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlenecek. Start 17 Nisan Pazartesi günü verilecek. Pazar hariç haftanın 6 günü akşamları maç var. Bu arada turnuva öncesinde cuma akşam il protokolü ile katılan takımların yöneticilerinden oluşacak karma arasında gösteri niteliğinde maç oynanacak. Geçmiş yıllardaki gibi maçlar Yahyakaptan’daki Ferruh Duygu Tesisleri’nde oynanacak. Maçlarda resmi hakem ve saha komiserleri görev yapacak. Turnuva Tertip Kurulu Başkanı Oktay Kocatekin, organizasyonun asıl amacının dostluk ve kardeşliği pekiştirmek olduğunun altını çizerek, takımlara başarı dileğinde bulundu.
ŞİRKETLER LİGİNE KATILAN TAKIMLAR:
PİRELLİ
SCTOLONİ
HAYAT KİMYA
FRİTOLAY
EVYAP ARKO
ÇELİK HALAT
AUTOLİV
BRİSA
ALSTOM
GEFCO
KOLSAN
ZİRAAT AŞ
MİLKA
UZER MAKİNA
YILDIZ SUNTA
POSCO ASSAN
KURUMLAR ARASI LİGE KATILAN TAKIMLAR:
CLASS
BALABAN
BBS İNŞAAT
ARI LİFT
ARMETAL
PRO TEKNİK
SSK KOCAELİ
SARIYER BÖREK
BÜYÜKŞEHİR
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
PARSEL TARIM
TAŞERLER AĞAÇ SANAYİ
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