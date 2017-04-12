Turkuaz 2017’de kura çekimi yapıldı

Genç ve başarılı girişimci Oktay Kocatekin tarafından uzun yıllardır geleneksel olarak düzenlenen Turkuaz 2017 Futbol Turnuvası’nda kuralar geçtiğimiz pazartesi akşamı çekildi.

The Ness Otel’deki programa TRT Spor’daki Stadyum Programının yorumcusu ve teknik adam Giray Bulak, MHK eski Başkanı Mustafa Çulcu, Kent Konseri Başkanı Gültekin Gürüm, ASKF Başkanı Murat Aydın, Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa, TÜFAD Kocaeli Şube Başkanı Remzi Demirer, Büyükşehir Belediye Gençlik ve Spor Müdürü Ziyaülhak Sarıgül, Hakemler Derneği Başkanı Mecit Keskin de katıldı. Turnuvada mücadele edecek takımların birer yöneticisinin hazır bulunduğu kura çekimine spor basınının ilgisi de yüksek oldu.

Bu yıl turnuva ilk kez şirketler ve kurumlar olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlenecek. Start 17 Nisan Pazartesi günü verilecek. Pazar hariç haftanın 6 günü akşamları maç var. Bu arada turnuva öncesinde cuma akşam il protokolü ile katılan takımların yöneticilerinden oluşacak karma arasında gösteri niteliğinde maç oynanacak. Geçmiş yıllardaki gibi maçlar Yahyakaptan’daki Ferruh Duygu Tesisleri’nde oynanacak. Maçlarda resmi hakem ve saha komiserleri görev yapacak. Turnuva Tertip Kurulu Başkanı Oktay Kocatekin, organizasyonun asıl amacının dostluk ve kardeşliği pekiştirmek olduğunun altını çizerek, takımlara başarı dileğinde bulundu.

ŞİRKETLER LİGİNE KATILAN TAKIMLAR:

PİRELLİ

SCTOLONİ

HAYAT KİMYA

FRİTOLAY

EVYAP ARKO

ÇELİK HALAT

AUTOLİV

BRİSA

ALSTOM

GEFCO

KOLSAN

ZİRAAT AŞ

MİLKA

UZER MAKİNA

YILDIZ SUNTA

POSCO ASSAN

KURUMLAR ARASI LİGE KATILAN TAKIMLAR:

CLASS

BALABAN

BBS İNŞAAT

ARI LİFT

ARMETAL

PRO TEKNİK

SSK KOCAELİ

SARIYER BÖREK

BÜYÜKŞEHİR

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

PARSEL TARIM

TAŞERLER AĞAÇ SANAYİ



