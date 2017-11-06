Turkuaz Şirketler Ligi’nde start veriliyor

İlk kez düzenlenen ligde 12 takım mücadele edecek. Tek devreli lig esasına göre oynanacak maçlar sonunda birinci olacak ekip ilk yılın şampiyon unvanına kazanacak. Ligi ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sırada bitiren takımlar arasında oynanacak Play-Off maçlarının ardından ilk sırayı alan ekip, şampiyonla Süper Kupa maçı oynayacak. Süper Kupada ilk maç Antalya, ikincisi İzmit’te olacak. Bu arada bu yıl ilk 8’e girenler önümüzdeki yıl Turkuaz Şirketler Süper Ligi’ni oluşturacak.

Son 4’te kalanlar ise seneye Turkuaz Şirketler 1.Ligi’nde yer alacak. Önümüzdeki yıl lige dahil edilecek takımlar da 1.Lig’de mücadele edecek. Turkuaz Şirketler Ligi’nde 3 hakem, bir gözlemci ve saha komiseri görev alacak, ofsayt kuralı da geçerli olacak. Tüm maçlar Yahyakaptan’daki Ferruh Duygu Tesisleri’nde oynanacak. Açılış maçında Assan Alüminyum ile Hayat Kimya karşılaşacak. Hemen ardından Ant Lojistik-Elimsan maçı var. Çarşamba ve Perşembe akşamları oynanacak 2’şer maçla ilk hafta heyecanı geride kalacak.