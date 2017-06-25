Turkuaz’da Süper Kupa Pirelli’nin

Geleneksel olarak düzenlenen Turkuaz Futbol Turnuvası’nda büyük heyecan geçtiğimiz Cuma akşamı oynanan Süper Kupa finali ve üçüncülük maçlarıyla sona erdi.

Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’ndaki üçüncülük maçını Pepcico 3-2’lik sonuçla kazandı. Finalde Pirelli, İzmit Makina’ya 5-1 gibi farklı skorla üstünlük sağlayıp mutlu sona ulaştı.

Böylece Pirelli Turkuaz Şirketler Ligi şampiyonluğunun ardından Süper Kupayı da müzesine götürdü. Pirelli’ye Süper Kupa’yı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar verdi. Kocaelispor Başkanı Bahri Yavuz da Süper Kupa finalini izleyip, kupa törenine katıldı. Yavuz en centilmen takımın kupasını verdi.