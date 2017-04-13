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“Türküler bizi, biz türküleri söyleriz”

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“Türküler bizi, biz türküleri söyleriz”
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) İzmit Şubesi tarafından 7’ncisi düzenlenen “Türküler bizi, biz türküleri söyleriz” adı verilen Türk Halk Müziği konserine hem ilgi vardı hem de coşkuluydu.

Aylin Karakaya’nın başarılı sunum yaptığı ÇYDD’nin Mehtap Güzel Sürmeli yönetimindeki Türk Halk Müziği Korosu’nun önceki akşam Süleyman Demirel Kültür Merkezi’ndeki konserine İl Kültür Turizm Müdürü Adnan Zamburkan ile ÇYDD yöneticileri ve THM sevenler katıldı.

HALKI ANLATAN TÜRKÜLER

“Türküler bizi, biz türküleri söyleriz” adlı halk müziği konserinin ev sahipliğini yapan ÇYDD Şube Başkanı Meral Dönmez, “Birlik ve dayanışmayı arttıran halktan gücünü alan ve halkı anlatan türkülerle sizlerle birlikte olmak istedik. Türküler yüreğimizin dili, başımızın sevda yelidir. Anadır, bacıdır, kardeştir; gurbete gidip dönmeyen oğul, hasret çeken yavukludur. Anadolu’dur türküler. Türküler umuttur, hasrettir, vefadır, dostluktur ve yüreğimizdeki kıpırtılardır.” dedi. 

Derneğin kurucusu Prof.Dr.Türkan Saylan ve diğer kurucu üyeler, Genel Başkan Prof.Dr. Aysel Çelikel ve çalışma arkadaşları ile Şube kurucusu Gülşen Müstecaplıoğlu’na teşekkür eden ÇYDD İzmit Şube Başkanı Dönmez, özetle şunları söyledi: “Bu zengin kültürü bizlere miras bırakan laik ve demokratik Türkeyi’yi kuran Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehitlerimizi rahmet, minnet ve sevgiyle anıyoruz.”

ÇYDD’nin önceki akşam gerçekleşen ve büyük ilgi gören konserinde şef Mehtap Güzel Sürmeli yönetimindeki THM Korosu, koro ve solo halinde sevilen eserleri seslendirdi. Konser sonunda ÇYDD Başkanı Dönmez, emeği geçenlere ve emekli öğretmenlere çiçek sundu.

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