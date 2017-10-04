Türsab Başkanı İzmit’i gezecek 

AKÇAKOCA’DA KAHVALTI

Türkiye’de turizm pazarını elinde tutan kişiler, bu sabah saat 10.00’da İzmit Akçakoca Meydanında kahvaltıda ağırlanacak. Başaran Ulusoy ve turizmci konuklara daha sonra İzmit’in tarihi ve turistik yerleri gezdirilecek. İzmit belediyesi, İstanbullu turizmcilerden yerle ve yabancı turistler için düzenlenen turlara İzmit’i de katmalarını talep ediyor.