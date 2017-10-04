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Türsab Başkanı İzmit’i gezecek 

Türsab Başkanı İzmit’i gezecek 

İzmit Belediyesi’nin şehre turist çekmek amacıyla başlattığı girişimler kapsamında Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy ile İstanbullu tur operatörleri bugün İzmit’te ağırlanacak. 

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AKÇAKOCA’DA KAHVALTI

 Türkiye’de turizm pazarını elinde tutan kişiler, bu sabah saat 10.00’da İzmit Akçakoca Meydanında kahvaltıda ağırlanacak. Başaran Ulusoy ve turizmci konuklara daha sonra İzmit’in tarihi ve turistik yerleri gezdirilecek. İzmit belediyesi, İstanbullu turizmcilerden  yerle ve yabancı turistler için düzenlenen turlara İzmit’i de katmalarını talep ediyor.

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