TÜRSİD'a 12. üye Kocaeli

Tüm Raylı Sistemler İşletmecileri Derneği (TÜRSİD) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Fidansoy, Türkiye genelinde kent içi raylı sistem uzunluğunun bin kilometre olduğunu belirterek, 2023 hedefleri kapsamında bu uzunluğun 2,5 kat artarak 2 bin 500 kilometreye

Tüm Raylı Sistemler İşletmecileri Derneği (TÜRSİD) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Fidansoy, Türkiye genelinde kent içi raylı sistem uzunluğunun bin kilometre olduğunu belirterek, 2023 hedefleri kapsamında bu uzunluğun 2,5 kat artarak 2 bin 500 kilometreye çıkarılacağını söyledi.

Kent İçi Raylı Sistem Uzunluğu 2,5 Kat Artacak

Tüm Raylı Sistemler İşletmecileri Derneği (TÜRSİD) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Fidansoy, Türkiye genelinde kent içi raylı sistem uzunluğunun bin kilometre olduğunu belirterek, 2023 hedefleri kapsamında bu uzunluğun 2,5 kat artarak 2 bin 500 kilometreye çıkarılacağını söyledi.

EUF-E Uluslararası Fuarcılık tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen "Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı-Eurasia Rail" fuarının ikinci gününde ziyaretçilerin katılımıyla devam ediyor.

Yeşilköy'deki İstanbul Fuar Merkezinde düzenlenen etkinlik kapsamında "Kentiçi Raylı Sistem Sorunları" başlıklı panel gerçekleştirildi.

Panelde konuşan Fidansoy, fuarın, Türkiye'de demir yolunun gelişmesini gösterdiğini ve başarılı bir etkinlik olduğunu aktardı.

Derneğin 11 üyesi olduğunu ve 12. üyelerinin Kocaeli olacağını dile getiren Fidansoy, belediyelerin veya belediyelere bağlı raylı sistem işletmelerinin TÜRSİD'e üye olduğunu anlattı.

Fidansoy, bundan sonra 20'nin üzerinde şehirde raylı sistemlerin kurulacağından bahsetti.

"Tramvay yolcu sayısı artıyor"

Fidansoy, kent içi raylı sistemlerde yaşanan sorunlara değinerek, bu sistemlerin yeni olması nedeniyle mevzuatlarla ilgili problemlerin olabildiğini, bunların giderilmesi için mevzuatların değişmesi gerektiğini, ilgili belediye veya kuruluşların bu konular üzerinde çalıştığını anlattı.

Halkın henüz tramvayı tam olarak benimsemediğini ancak her geçen gün kullanıcı sayısının arttığını dile getiren Fidansoy, standartlarla ilgili problemlerin de giderilmeye başlandığını söyledi.

Fidansoy, metro ve tramvayların farklılığından oluşan standart problemlerinin giderilmesi için TÜRSİD'in ciddi çaba sarf ettiğini ve bu yolda mesafe kat edildiğini aktardı.

"Raylı sistem güvenilir, ucuz ve hızlı"

Fidansoy, kent içi raylı sistemlerin, otomobil veya otobüslere göre ciddi avantajlar sağladığını kaydederek şunları aktardı:

"Raylı sistemler her şeyden önce daha ekonomik ve çevreci. Egzoz gazlarının emisyonu yok. Daha güvenilir, rahat ve sarsıntısız bir şekilde yolculuk ediyorsunuz. Türkiye'de gittikçe yaygınlaşıyor. Otobüslerdeki gibi trafik sıkışıklığı yok. Saat güvencesi var. Zamanında kalkıp zamanında gideceği durağa varıyor. Yolcular hem zamandan hem de nakitten tasarruf ediyor. Bir de bu araçlar elektrikli olduğu için giderleri de çok az."

"Kent içi raylı sistem"

Fidansoy, şu anda tüm Türkiye'deki rraylı sistem uzunluğunun bin kilometreye ulaştığını kaydederek, orta vadede hedefin "5-6 bin kilometre uzunluğunda kent içi raylı sistem yapmak olduğunu söyledi.

Raylı sistemlerin hareketliliği sağlaması, yolcuları kendine çektiği için akaryakıt giderini azaltması ve benzeri nedenler sayesinde milli gelire de olumlu etki yaptığını anlatan Fidansoy, Türkiye'nin son yıllarda demir yoluna verdiği öneme dikkati çekti.

Fidansoy, hem şehirlerarası hem şehir içi raylı sistemlerde son dönemde önemli mesafeler kat edildiğini kaydederek, "2023 hedefleri kapsamında mevcut bin kilometre uzunluğundaki kent içi raylı sistem uzunluğunun 2 bin 500 kilometreye ulaşacağı kanaatindeyim. Yani 2,5 kat artacak." ifadelerini kullandı.