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Tutuklu avukat hakim karşısına çıktı

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Tutuklu avukat hakim karşısına çıktı
"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla hakkında dava açılan tutuklu avukat, hakim karşısına çıktı.

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliği suçlamasıyla hakkında dava açılan tutuklu avukat İsmail Onur Aktan'ın yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Aktan ve avukatı Kureyş Bilgiç hazır bulundu.

Kimlik tespitinin yapılması ve iddianamenin okunmasının ardından söz verilen sanık Aktan, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Silahlı terör örgütü üyesi olmadığını savunan Aktan, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u telefonuna Google Play Store'dan indirdiğini belirtti.

Aktan, "ByLock tespit edilen hat ağabeyimin üzerineydi, bana almıştı. Ben programı o hatta indirdim. Gizli bir program olduğunu bilmiyordum. Biraz kullandım, daha sonra kullanışsız olduğundan kaldırdım. Özel bir sebebi yoktu. Zaten benim indirdiğim hali üzerinde oynanmamış haliydi. Örgütün kullandığı değil, markette satılan program haliydi." diye konuştu.

Bank Asyadaki hesabını örgütün evlerinde kaldığı dönemde burs verileceğinin söylenmesi üzerine açtığını iddia eden Aktan, "Hesap açtıktan sonra banka kartlarımızı aldılar ama burs yatırmadılar. Bunu sorduğumda aramızda tartışma çıktı. Burs yatmazsa ev için para ödeyemeyeceğimi söylediğimde beni ikinci kez kovdular. Ayrıldıktan sonra bu yapıdan kimseyle görüşmedim. Zaten kural böyledir. Bir evden başka eve geçtiğinde bile irtibat kesilir. Ben kovulduğum için bana hoş gözle bakılmadı." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın ev ve üst aramasında el konulan dijital materyallerle ilgili inceleme raporunun beklenmesi ve Aktan'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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