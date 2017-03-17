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Tutuklu emniyet müdürü:FETÖ'cüler bana kumpas kurdu

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Tutuklu emniyet müdürü:FETÖ'cüler bana kumpas kurdu

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan, daha önce ihraç edilen 4. sınıf emniyet müdürü tutuklu Ercan Toğrul'un yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Toğrul ve avukatı Engin Kolat katıldı.

Duruşmada, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı ve "silahlı terör örgütüne üye olduğu" suçlamaları yöneltilen sanık hakkındaki iddianame okundu.

Toğrul, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock kullanmadığını öne sürdü.

Iğdır, Erzurum ve Kocaeli'de terörle mücadele ve istihbarat şube müdür yardımcılığı ve müdürlüğü görevlerinde bulunduğunu anlatan Toğrul, 17-25 Aralık 2013'de Erzurum'da istihbarat şube müdürü ve yardımcısının FETÖ'den görevden alındığını, kendisinin şube müdürü olarak atandığını söyledi.

O dönemde görev yaptığı yerde FETÖ'cülere karşı mücadele başlattığını, örgütle bağı olan birçok emniyet görevlisinin görevden alınmasında etkin rol oynadığını iddia eden Toğrul, "Erzurum'da Vali, 9. Kolordu Komutanı, emniyet müdürü, Başsavcı gibi üst düzey kişilere benim telefonumdan hakaret içeren mesajlar gittiği için hakkımda soruşturma açılmıştı. GSM şirketinden gelen belgeler sonucunda benim bu mesajları çekmediğim mahkeme kanalıyla ispatlandı. FETÖ'cüler bana kumpas kurdu. Mağdur olan benim." diye konuştu.

Toğrul, 15 Temmuz darbe girişimi akşamı izinli olduğu halde görevinin başına gittiğini, darbeye karşı mücadele ettiğini ileri sürerek, tahliyesini talep etti.

Sanık avukatı Kolat ise müvekkilinin darbeye karşı mücadele ettiğini savunarak, "Müvekkilim FETÖ'cü olsa görevinin başına gitmezdi. Darbeyi FETÖ karşıtları önledi. O yüzden müvekkilim FETÖ'cü olamaz. Tahliyesini talep ediyorum." dedi.

Savcı mütalaasında, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devam etmesi yönünde karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, ByLock kaydının yeniden istenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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