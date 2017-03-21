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Tutuklu eski başpolise önce hapis sonra tahliye

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Tutuklu eski başpolise önce hapis sonra tahliye
Meslekten ihraç edilen tutuklu başpolis Ersin Çevikel "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.Tutuklu bulunduğu süre ve ceza miktarı gözönüne alınan sanık, adli kontrol kontrol şartı konularak tahliye edildi.

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla yargılanan eski başpolis memuruna 6 yıl 3 ay hapisle cezası verildi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "FETÖ/PDY'ye üye olduğu" ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla tutuklu bulunan ve meslekten ihraç edilen başpolis memuru Ersin Çevikel ile avukatı Fedayi Okumuş katıldı.

Duruşmada söz verilen Çevikel, hakkındaki suçlamaları reddederek, kendisine ait 2 cep telefonu hattı hakkında hazırlanan ByLock raporunu kabul etmediğini söyledi.

Hatlardan birini zaman zaman eşinin kullandığını ifade eden Çevikel, eşinin iki çocuğuna bakmak dışında bir görevi bulunmadığını ifade etti.

Çevikel'in avukatı Okumuş da hazırlanan ByLock raporunu kabul etmediklerini, müvekkilin Bank Asya'dan aldığı krediyi 2015 yılında babasından aldığı borçla kapattığını belirterek, müvekkilinin tahliyesini istedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın, "telefon hatlarından birisini zaman zaman eşinin kullandığı" beyanı üzerine eş hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın, tutuklu bulunduğu süre ve ceza miktarını göz önüne alınarak, adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Mahkeme ayrıca, sanığın eşi hakkında örgüt üyeliğinden suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

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