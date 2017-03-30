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Tutuklu eski polis hakkında karar

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Tutuklu eski polis hakkında karar
Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu suçlamasıyla yargılanan, daha önce meslekten ihraç edilen tutuklu polis Ahmet Tomak'a, 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Tomak adli kontrol şartıyla tahliye edildi

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, meslekten ihraç edilen eski polis Tomak ve avukatı Murat Altun katıldı.

Savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Tomak, ByLock kullanmadığını, söz konusu terör örgütüne üye olmadığını öne sürdü.

Mahkeme Başkanı Yılmaz Boyraz, tanık polis memuru İ.T'nin, örgütün polislere yönelik toplantılarını düzenlediği, terör elebaşı Fetullah Gülen'in kasetlerini izlettirdiği ve kurban için himmet topladığı yönündeki ifadelerini hatırlatması üzerine sanık Tomak, suçlamaları kabul etmedi.

Sanık, ağabeyinin 1991'de askerde şehit düştüğünü, şehit kardeşi olduğunu belirterek, "Darbe gecesi görevimin başındaydım. Darbecilere karşı mücadele ettim. Babam kalp hastasıdır. Çocuklar, ailem mağdur durumdadır. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Sanık avukatı Altun ise müvekkili üzerine atılı suçları kabul etmediklerini belirterek, "Müvekkilim 15 Temmuz darbe girişimi gecesi uzun süre görevini aksatmadan çalışmış, darbenin bertaraf edilmesi için devletinin yanında mücadele etmiştir. Kendisinin terör örgütü üyesi olmakla suçlanmasını kabul etmiyoruz. Sanığın tutuklu kaldığı sürenin göz önüne alınıp, kaçma şüphesi bulunmaması nedeniyle tahliyesini talep ediyorum." diye konuştu.

Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Onur Altınışık, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını, tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak, adli kontrol şartıyla tahliye edilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın, tutuklu bulunduğu süre ve ceza miktarını göz önüne alarak, adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla tahliyesine hükmetti. 

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