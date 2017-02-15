Tutuklu eski polis Yasin Gündüz'e tahliye

FETÖ'den ihraç edilip tutuklanan eski polis Yasin Gündüz tahliye edildi.

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, daha önce görevinden ihraç edilen tutuklu polisin yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu eski polis Yasin Gündüz ve avukatı hazır bulundu.

Duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullanma" suçlamalarının yöneltildiği sanık hakkındaki iddianame okundu, kimlik tespitinin ardından savunması alındı.

Sanık Gündüz savunmasında, "ByLock" kullandığı ve "FETÖ üyesi olduğu" yönündeki suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyesini talep etti.

"Eşim doğum yapmak üzere"

ByLock'un ne olduğunu 15 Temuz darbe girişiminden sonra öğrendiğini savunan Gündüz, evinde bulunan kitapların Said Nursi'ye ait olduğunu, FETÖ ile bağlantısının bulunmadığını ileri sürerek, "Eşim hamile ve doğum yapmak üzere. Doğumunda eşimin yanında bulunmak istiyorum. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık Yasin Gündüz'ün üzerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, delillerin kısmen toplanmış olmasını göz önüne alarak adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı kapsamında tahliye edilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

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