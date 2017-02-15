Tutuklu komiser Sinan Kaya'ya tahliye

Soruşturma kapsamında KHK ile görevinden ihraç edilen tutuklu komiserin yargılanmasına başlandı.Mahkeme heyeti, sanığın adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye edilmesine karar verdi.

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevinden ihraç edilen tutuklu komiserin yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu eski komiser Sinan Kaya ve avukatı katıldı.

Duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullanma" suçlamalarının yöneltildiği sanık hakkındaki iddianame okundu.

Kaya, savunmasında, "ByLock" kullandığı ve "FETÖ üyesi olduğu" yönündeki suçlamaları kabul etmediğini belirterek "Doğu illerinde terör örgütü PKK ile silahlı mücadelede yaralandım. FETÖ örgütü üyesi suçlaması ve vatan haini olarak görülmek zoruma gidiyor." dedi.

Ağabeyinin vatani görevini yaptığı sırada terör örgütü PKK tarafından şehit edildiğini, vatansever bir aileye mensup olduğunu ifade eden Kaya, "Okulda evlatlarımın vatan haininin çocuğu olarak anılması beni kahrediyor. Menfaatlerine uygun davranmadığım için emniyet teşkilatı içindeki FETÖ'cülerin iftirasına uğradım. 15 Temmuz akşamı darbe kalkışmasını duyar duymaz görevimin başına gittim. Darbenin bertaraf edilmesi için mücadele ettim." diye konuştu.

"ANNEMİN SON GÜNLERİNDE YANINDA OLMAK İSTİYORUM"

Sinan Kaya, annesinin felçli olduğunu ve yoğun bakımda tedavi gördüğünü anlatarak "Annemin son günlerinde yanında olmak istiyorum. Bu yüzden tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Kaya'nın, üzerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, delillerin kısmen toplanmış olmasını dikkate alarak adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye edilmesine karar verdi. Duruşma, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için ertelendi.

Tutuklu eski polise tahliye