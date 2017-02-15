  • BIST 87.882
  • Altın 144,977
  • Dolar 3,6626
  • Euro 3,8811
  • Kocaeli 1 °C

Tutuklu komiser Sinan Kaya'ya tahliye

»
Tutuklu komiser Sinan Kaya'ya tahliye
Soruşturma kapsamında KHK ile görevinden ihraç edilen tutuklu komiserin yargılanmasına başlandı.Mahkeme heyeti, sanığın adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye edilmesine karar verdi.

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, Kanun Hükmünde Kararname (KHK)  ile görevinden ihraç edilen tutuklu komiserin yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu eski komiser Sinan Kaya ve avukatı katıldı.

Duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullanma" suçlamalarının yöneltildiği sanık hakkındaki iddianame okundu.

Kaya, savunmasında, "ByLock" kullandığı ve "FETÖ üyesi olduğu" yönündeki suçlamaları kabul etmediğini belirterek "Doğu illerinde terör örgütü PKK ile silahlı mücadelede yaralandım. FETÖ örgütü üyesi suçlaması ve vatan haini olarak görülmek zoruma gidiyor." dedi.

Ağabeyinin vatani görevini yaptığı sırada terör örgütü PKK tarafından şehit edildiğini, vatansever bir aileye mensup olduğunu ifade eden Kaya, "Okulda evlatlarımın vatan haininin çocuğu olarak anılması beni kahrediyor. Menfaatlerine uygun davranmadığım için emniyet teşkilatı içindeki FETÖ'cülerin iftirasına uğradım. 15 Temmuz akşamı darbe kalkışmasını duyar duymaz görevimin başına gittim. Darbenin bertaraf edilmesi için mücadele ettim." diye konuştu.

"ANNEMİN SON GÜNLERİNDE YANINDA OLMAK İSTİYORUM"

Sinan Kaya, annesinin felçli olduğunu ve yoğun bakımda tedavi gördüğünü anlatarak "Annemin son günlerinde yanında olmak istiyorum. Bu yüzden tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Kaya'nın, üzerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, delillerin kısmen toplanmış olmasını dikkate alarak adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye edilmesine karar verdi.  Duruşma, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için ertelendi.

Tutuklu eski polise tahliye

Bu haber toplam 2374 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Alabalık çiftliği cayır cayır yandı15 Şubat 2017 Çarşamba 08:56
  • Palet üretim tesisi alev alev yandı15 Şubat 2017 Çarşamba 08:45
  • Kafede otururken yakalandı, gülerek poz verdi14 Şubat 2017 Salı 21:34
  • İşte 5 iş adamı hakkında istenen hapis cezası14 Şubat 2017 Salı 16:26
  • Kocaeli'de 'ByLock' kullandıkları iddia edilen 5 işçi adliyede14 Şubat 2017 Salı 14:36
  • İstanbul’dan geldi, Kocaeli’de vuruldu14 Şubat 2017 Salı 12:21
  • O iş adamı tahliye edildi13 Şubat 2017 Pazartesi 21:30
  • Kırsala çıkarken yakalanmışlardı! O PKK'lılar hakkında karar13 Şubat 2017 Pazartesi 21:29
  • Fetö'den 5 öğretmene tutuklama13 Şubat 2017 Pazartesi 21:28
  • Operasyonlar vatandaşa 'huzur' verdi.. İşte Kocaeli'deki bilanço13 Şubat 2017 Pazartesi 19:10
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • AK Parti İl Başkanı Ceyhan: "Hedef: 65, Yakışan: 70"
    • Yardıma Var Mısın?
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti