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Tutuklu Müdür yardımcısı 'Kozanlı Ömer' sorusuna böyle yanıt verdi

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Tutuklu Müdür yardımcısı 'Kozanlı Ömer' sorusuna böyle yanıt verdi
Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı öne sürülen ve "silahlı terör örgütüne üye olduğu" suçlamasıyla hakkında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan tutuklu eski emniyet müdürü hakim karşısına çıktı

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, hakkında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan, daha önce ihraç edilen eski Gebze İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı tutuklu Zafer Karaman'ın yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Karaman ve avukatı Veysel Yıldırım katıldı.

Duruşmada, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve "silahlı terör örgütüne üye olduğu" suçlamalarının yöneltildiği sanık hakkındaki iddianame okundu.

Karaman, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock kullanmadığını öne sürdü.

Mahkeme Başkanının, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "emniyet imamı" olduğu öne sürülen "Kozanlı Ömer" kod adlı Osman Hilmi Özdil ile telefon konuşması yaptığı ve mesajlaştığı yönündeki iddiaların sorulması üzerine sanık Karaman, kendisini tanımadığını, eşine ait aracın alım satımı konusunda sigorta şirketiyle ilgili telefonda konuşma yaptığını söyledi.

En son Gebze İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevinde bulunduğunu, meslek hayatı boyunca suç işlemediğini, hain darbe teşebbüsünü duyduğunda görev yerine giderek, darbenin bertaraf edilmesi için çalıştığını savunan Karaman, böyle bir suçlamayla karşı karşıya gelmekten hicap duyduğunu belirtti.

Karaman, eşinin ve çocuklarının mağdur olduğunu belirterek, tahliyesini istedi.

Sanık avukatı Yıldırım ise pişmanlık yasasından yararlanarak itirafçı olanların müvekkili hakkında bir suçlamada bulunmadığını ifade ederek, "Müvekkilimin kaçma ve delilleri yok etme gibi bir durumu yoktur. Bu nedenle asli kontrol şartıyla tahliyesini talep ediyorum." şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, ByLock ve HTS kayıtlarının yeniden istenmesine, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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