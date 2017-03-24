Tutuklu öğretmen ve polis memuru hakkında karar

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları suçlamasıyla haklarında ayrı ayrı dava açılan 2 sanığa, 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya, meslekten ihraç edilen tutuklu eski polis memuru Ali Kılıç ve avukatı Emine Arslan katıldı.

Duruşmada savunmasını yapan Kılıç, hakkındaki suçlamaları reddetti. ByLock indirmediğini ve kullanmadığını öne süren Kılıç, tahliyesini istedi.

Sanık avukatı Arslan da müvekkilinin örgüt üyesi olmadığını ileri sürerek, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapsine, tutuklu bulunduğu süre ve ceza miktarı göz önüne alınarak adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki diğer bir duruşmaya da ByLock kullandığı gerekçesiyle meslekten ihraç edilen öğretmen Nedim Kurga ile avukatı Mehmet Çavdar katıldı.

ByLock yüklemediğini ve kullanmadığını öne süren Kurga, birçok bankada hesabının olduğunu, az miktardaki parasının Bank Asya'da bulunduğunu kaydetti.

Kurga, örgüt üyesi olmadığını, talimatla bankaya para yatırmadığını savunarak, tahliyesini talep etti.

Avukat Çavdar ise sanık hakkındaki ByLock raporunu kabul etmediklerini belirterek, müvekkilinin tahliyesini istedi.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanığın tutuklu bulunduğu süre ve ceza miktarı göz önüne alarak da adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.