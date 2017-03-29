Tutuklu öğretmene önce hapis sonra tahliye

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu suçlamasıyla yargılanan, daha önce meslekten ihraç edilen tutuklu öğretmen Yusuf Kaya'ya, 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu suçlamasıyla yargılanan, daha önce meslekten ihraç edilen tutuklu öğretmen Yusuf Kaya'ya, 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, meslekten ihraç edilen eski öğretmen Kaya ve avukatı Ersayın Işık katıldı.

Savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Kaya, ByLock kullanmadığını, söz konusu terör örgütüne üye olmadığını öne sürdü.

Bank Asya hesabındaki hareketliliğin, düğünden gelen altınlardan kaynaklandığını ileri süren Kaya, Aktif Eğitim Sendikası Tokat Temsilcisi olarak görev yaptığını kabul ederek, "Sendikadan okula ziyarete gelmişlerdi. Arkadaşlar da beni önerdiler. Ben de kabul ettim. Sendika kapatılana kadar görev yapmaya devam ettim. Bunu örgütsel bir tavır olarak kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Sanık avukatı Işık ise müvekkilinin suçsuz olduğu öne sürerek, kaçma ve delilleri karartma şüphesi olmadığı için sanığın tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın, tutuklu bulunduğu süre ve ceza miktarını göz önüne alarak, adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.