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Tutuş’tan CHP'li Küçükkaya’ya tepki:“Allah ıslah etsin sizi ”

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Tutuş’tan CHP'li Küçükkaya’ya tepki:“Allah ıslah etsin sizi ”
Reina’daki terör saldırısı ile ilgili paylaşım yapan CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya’ya tepki veren AK Parti İzmit İlçe Yöneticisi Muharrem Tutuş, “Allah ıslah etsin” dedi.

TERÖRİST ARANIYOR

İstanbul'da dün akşam yılbaşı gecesi Ortaköy'deki ünlü gece kulübü Reina'da gece 01.15'te silahlı saldırı gerçekleşti. Uzun namlulu otomatik silahla ateş açan terörist 1 polis ve 1 vatandaşı şehit edip içeri girdi. Terörist içeridekilerin üzerine kurşun yağdırdı. Katliamda 39 kişi hayatını kaybetti, 65 kişi yaralı. Saldırı kurbanlarından kimliği belirlenen 21 kişiden 16'sı yabancı uyruklu, 5'i Türk vatandaşı. Reina'daki saldırı sonrası izdihamdan faydalanıp kaçan terörist aranıyor. Ülke ve kent gündeminde oldukça ses getiren olaya tepkiler çığ gibi büyüyor.

KÜÇÜKKAYA’DAN AÇIKLAMA

Sosyal medya üzerinden terör tepkileri olurken kimileri de ortaya farklı görüşlerini beyan ediyor. CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya’da kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Yılbaşını 24 Aralık’taki Noelle karıştırıp üstüne 11 Ocak’taki Mekke’nin fethiyle alternatif oluşturursun. Toplumda olmayan saçma sapan bir gerilim oluşturursun. Sonra da bu terör nereden çıktı diye hayıflanırsın. Çok saçma bir ülke olduk. Kınayacak ne yüzümüz var ne de yüreğimiz. Tabi ki de insan olanlar için” ifadelerine yer verdi. Küçükkaya’nın bu açıklamasına AK Parti İzmit İlçe Yöneticisi Muharrem Tutuş’tan tepki geldi. Küçükkaya’nın açıklamasını paylaşan Tutuş, üzerine “Allah ıslah etsin sizi” notunu düştü.

Çiğdem ARMAĞAN

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