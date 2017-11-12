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Tuvalette ölü bulundu

Tuvalette ölü bulundu

Gebze'de balıkçılık yapan 35 yaşındaki Yakup Kurt, evinin tuvaletinde ölü bulundu.

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Mevlana Mahallesi'nde oturan Yakup Kurt, gece saatlerinde yakınları tarafından evinin tuvaletinde hareketsiz halde bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Yakup Kurt'un öldüğünü belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yakut Kurt'un cesedi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

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