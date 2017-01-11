Tüysüzler davası yine ertelendi

İzmit’in tanınan ailelerinden Tüysüzler’in 636 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla yargılandıkları dava bugün görülmeye devam edildi.

Duruşmada mahkeme heyeti Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulundan izin alınması için dosya eklenerek yazılmasına ve tanıkların dinlenmesi için dava 17 Şubat 2017 tarihine ertelendi.

Kocaeli 3’ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edilen beşinci duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıkların hiçbiri katılmazken, sanık ve mağdur avukatları katıldı.

Tüysüz Kuyumculuk’un sahipleri olan Cengiz Tüysüz, Cemalettin Tüysüz, Yüksel Tüysüz ve Turgut Tüysüz iddiaya göre 636 kişiyi dolandırarak 27 Haziran günü kuyumcu dükkanının kepenklerini kapatarak kayıplara karışmıştı. Uzun süre bir haber alınamayan Tüysüzler tarafından dolandırıldıklarını iddia eden vatandaşlar savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Birçok bankaya da borcu olduğu bilinen Tüysüzler ailesi taşınmazlarının büyük bir bölümünü geçtiğimiz günlerde İzmirli bir iş adamına satmıştı. Bu sayede bankalara olan borçlarını kapatan Tüysüzler ailesinin sadece kuyumcu dükkanından alışveriş yapan 636 kişiye borcu kalmıştı.

ERTELENDİ

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada mahkeme heyeti, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulundan izin alınması için dosyası eklenerek yazılmasına ve dava sürecinin sürünceme kalmaması için ifadesine başvurulmayan tanıkların dinlenmesi için davayı 17 Şubat 2017 tarihine ertelendi.

Kerim YAVUZ