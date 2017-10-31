Kocaeli11 °C

  1. HABERLER

  2. ASAYİŞ

  3. Tuzaklarla saka kuşu avlarken yakalandılar
Tuzaklarla saka kuşu avlarken yakalandılar

Tuzaklarla saka kuşu avlarken yakalandılar

İzmit'te, avlanması yasak olan saka kuşlarını tuzak kurarak yakalayan 2 kişi, Kocaeli Orman ve Su İşleri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Av Koruma ekibi tarafından suçüstü yakalandı.

A+A-

İzmit Kuruçeşme Mahallesi Plaj Yolu mevkiinde kaçak saka kuşu avcılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Kocaeli Orman ve Su İşleri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Av Koruma ekibi, tuzaklarla saka kuşu avlayıp kafeslere koyan M.Ş. ve A.S'yi yakaladı. Ekipler, kafeslerde 2 saka kuşu ve kuşların yakalanmasında kullanılan tuzakları ele geçirdi. M.Ş. ve A.S. hakkında Kara Avcılığına Muhalefet suçundan tutanak tutuldu.

tuzaklarla-saka-kusu-avlarken-yakalandilar_1533_dhaphoto4.jpg

El konulan kuşların veteriner hekimin sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü Av Koruma ekibi tarafından doğal yaşam ortamlarına geri bırakılacağı belirtildi.

tuzaklarla-saka-kusu-avlarken-yakalandilar_1533_dhaphoto5.jpg

tuzaklarla-saka-kusu-avlarken-yakalandilar_1533_dhaphoto1.jpg

Bu haber toplam 651 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.