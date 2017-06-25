TV 41’den Bayram atağı

İlimizin yerel televizyon kanallarından TV-41 Ramazan Bayramı günlerinde çok özel film ve programlarla ulusal televizyon kanallarına rakip olacak.

Uydu üzerinden bütün Dünya’da izlenebilen TV 41’in Genel Koordinatörü Aysun Kocaer, bayram günlerinde yayınlanacak programlar ve filmler hakkında bilgi verdi.

ÇOK ÖZEL FİLMLER

Genel Koordinatör Aysun Kocaer, merkezi İstanbul’da bulunan Türkiye’nin en önemli film şirketlerinden biri olan Fanatik Film Şirketinden çok değerli 4 adet yabancı film yayın hakkını aldıklarını söyledi. Kocaer şu bilgileri verdi:

“Fanatik Film firması Genel Müdürü Necdet Arkın’ın sağladığı kolaylıkla 4 önemli filmin yayın hakkını aldık. Bu filmleri Türkiye’de bırakın yerel kanalları, bölgesel kanallar bile alamaz. Ulusal kanallardan da ancak 5-6 tanesinin alabileceği türden önemli prodüksiyonlar. Biz, TV 41 izleyenleri Bayram’da iyi filmler izlesin diye bunları satın aldık. Bu yıl ulusal kanallarda gösterilen 200 filmimiz var. Ayrıca iş dünyasının çok önemli isimleri ile röportajların yer aldığı (Türkiye Büyük Aile) isimli bir programı yayına koyuyoruz. Türk sinemasının yıldızları Türkan Şoray, Filiz Akın, Kadir İnanır gibi isimlerin rol aldığı 60 kadar Yeşilçam filminin de yayın hakkına sahibiz. Bunları da Fanatik Film’den temin ettik.”

BAYRAM SOHBETLERİ

TV-41'de bayram günlerinde “Bayram Sohbetleri” programı da hazırlandı. Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Haluk Görgün, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı, Erdem Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Erdem, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş ile yapılan bayram sohbetleri üç gün boyunca TV 41 ekranlarına gelecek.

SÜPER FİLMLER

Tv 41 ekranlarında bugün Bruce Wills, Morgan Freeman’ın başrolleri paylaştığı Red-2 isimli filmi izleyebilirsiniz. Filmde Bruce Willis Frank Moses isimli CIA ajanını canlandırıyor.

Yarın, yani Bayramın ikinci günü bu kez Mikael Hafström’ün yönettiği, Arnold Schwarzenegger ve Sylvester Stallone’nin başrolleri paylaştığı Kaçış Planı isimli film yayınlanacak.

Bayramın 3 üncü gününde ise, TV 41 ekranlarında iki süper film var. Johnny Deep’in başrolde oynadığı bilim kurgu ve gerilim filmi Evrim, Jason Statham’ın başrolü oynadığı Tetikçi:2 Yüksek Gerilim, sinemaseverleri TV 41 ekranlarına bağlayacak.

Bayram günlerinde TV 41’i açmayı ihmal etmeyin. Mutlaka tanıdık bir yüz veya çok önemli bir filmle karşılaşacaksınız.

Ayşegül KALAYCI



