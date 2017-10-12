TV'DEKİ  PROGRAMLAR CİNAYET  BÜROYU  GEÇTİ..

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıllarda TV kanallarındaki sabah programları sözde evlenmek için stüdyolara koşan figüranlarla doluydu.. Bu komediyi yıllarca izledik.. Türk örf ve adetlerine uymayan, insanları birbirleriyle kavgaya iten ve insani ilişkilere yara gibi çöken bir kısır döngü içinde çaresiz isyan edip durduk.. Dünyalarca itiraz, tepki ve dilekçelerden sonra sayın RTÜK üyeleri uyandılar ve bu tür programların sakıncalı olduğunu keşfettiler.. Bu yılın yeni sezonu şükürler olsun ki böylesi kurgularla dolu ahlaki yozlaşmaya neden olabilecek türden programlardan arınarak girdi..

Eh, belli medya fareleri ekranlara kenarından köşesinden de olsa evlenme programlarını hatırlatır formatlı yapımlarla çıkıyorlarsa , mühim değil.. Hiççç ama hiç havaları kalmadı.. Bu arada birden bire başka bir furyayla karşı karşıya kalıverdik..

Allah Allahh.. Bu nasıl bir yarıştır ya.. Anlamak mümkün değil.. Yerden fışkırırcasına nasıl her kanalda kayıp, cinayet, entrika, sapıklık, intihar işlenebilir.. Pes Vallahi pes..

Televizyon kanalları cinayet bürolarını geçti.. Bunların arasında bir tek sevgili Müge Anlı’yı tenzih ederim.. Çünkü Müge Anlı çok uzun yıllardan bu yana aynı tür programı başarıyla sürdürüyordu..Bu uzun yılların içersinde yüzlerce problemi çözdü.. Kimsenin akıl edipte hayata geçiremediği ve olması gereken insanlara inanılmaz katkı sağlayan “ Sevgi İzi “ projesini topluma tanıttı ve uygulanmasını sağladı.. Sanırım şu anda tüm ülkede hatta ülke dışında bu çalışma hızla sürüyor.. Müge kardeşime ortak çalışmalarımızdan dolayı büyük mutluluk duyduğumu söylemek benim için zevktir.. Çünkü sevgi iziyle huzur bulan yüzlerce ailenin sevincinin şahidiyim..

Diğer programları pek seyredemesem de diliyorum toplumun yaralarına bir nebzede olsa merhem olur, çözümüne de katkı sağlarlar.. Bazen arkadaşlarımdan hikayeleri duyup merak ediyor ve izleme olasılığı yaratmaya çalışıyorum.. Bazen de topluma ne verdiklerini görmek isteyerek izlemek istiyorum..

Tamam, programlar polis teşkilatının bunlarla ilgili departmanlarına katkı sağlıyordur mutlaka ama beni gerçekten üzen ve toplum olarak nereye gittiğimize dair derde düşüren başka bir şey.. Bu programlar polise katkı sağlamaktan ziyade Türk toplumunun ne derece bozulduğunu ve dejenere olduğunu ortaya dökmüş durumda adeta.. Kayıp çocukların bulunmasına, sağlıklı bir şekilde ailelerine teslim edilmelerine sevinmemek mümkün değil tabiî ki.. Ancak ailelerin, akrabaların hatta kardeşlerin birbirlerine reva gördüklerine inanamıyorum.. Bir anneye güvenememenin, bir babaannenin torununun cinayetine katkıda bulunduğunu ağır hakaretlerle haykırmanın kolay bir şey olacağını kabul edemiyorum..İzlediğim ve duyduğum kadarıyla çocuk taciz ve cinayetleri de dahil yaşanan pek çok çirkinliğin altından o ailenin fertlerinden birisinin çıkması şaşkınlık yaratıp insanı korkuya sürüklemez mi Allah aşkına.? Anladığım kadarıylaysa seyretme oranı yüksek besbelli.. Bu demek oluyor ki canlarım, bir sürü ruh hastası insana hazırlıklı olalım.. Kolay mı yani.? Devamlı cinayet izle.. Devamlı aile içindeki amcaların, kardeşlerin, baba annelerin, teyzelerin ve yengelerin şüpheli tavırlarını veya yakınlarınca suçlanmalarını seyret, ondan sonra sağlıklı yaşa.. Hadi canım.. Herkes sapıtmış sanki.. Güven sıfıra inmiş.. Sevgisizlik diz boyu.. Tek alınan ders kavga teknikleri.. Hakaretler.. Ayılıp bayılmalar.. Ve seyretme oranının yükselmesini sağlayacak, reyting arttırıcı aksiyonlarla dolu rezillikler.. Bu konuya değinmeden geçemedim.. Çünkü çok iyi biliyorum ki, yazılı medyada dahil ama bilhassa görüntülü medyanın yaşantımızdaki yeri.. Çok büyük.. Hem de yaşamımızı etkileyecek kadar.. Hadi yetişkinler belki olayları biraz daha irdeleyerek hareket edebilirler.. Ancak ya özenti içinde kıvranan gençler.? Bunu hepinizin gayet iyi bildiğinizi tabiî ki biliyorum.. Lakin bildğim başka bir şey daha var, çocuklarımızı zarar verici olan bir çok tehlikeli programları izletmemek adına o büyülü renkli camın önünden alamıyoruz.. Hadi aldık diyelim.. Ya bilgisayar.. Çocukların o teknoloji harikasının ! önüne oturup ne izlediğini veya hangi oyunu oynadığını biliyor muyuz.? Doğrusu çogu ailenin bildiğine inanmıyorum.. İşte böyle bir halde biz nereye gittiğimiz meçhul bir gemide yol alıp gidiyoruz.. Şu anda küçük sarsıntılarla yürümeye çalışan geminin büyük tufanlar sonucu o dalgaların hışmına uğramamasını diliyorum..Çünkü ülkemizin geleceğe uygar dünya devletleri arasında , teknolojinin şaha kalkarak yücelmesini Türk halkı olarak ümitle bekliyoruz..