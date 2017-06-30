U-12 İl Karması, Nevşehir’de Turnuvaya katılıyor

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile Gençlik Hizmetleri Spor Genel Müdürlüğü tarafından birlikte düzenledikleri, 2005 doğumlu sporcuların katıldığı İl Karmaları Turnuvası Nevşehir’de başlıyor.

KOCAELİ KARMASI’DA KATILIYOR

U-12 yaş grubu oyuncularının oluşturduğu Kocaeli karması, yaklaşık 10 gündür çalışmalarını devam ettiriyordu. Ali Gürdal, İshak Zengin ve Celal Güreşen’in teknik heyetinde yer aldığı Kocaeli İl Karmasında 21 sporcu yer alıyor. Nevşehir Kapatokya Futbol Şöleni adı altındaki ki turnuvaya yaklaşık 30 takımın katılacağı öğrenildi.

MÜSABAKALAR NEVŞEHİR AVANOS’TA OYNANACAK

Nevşehir Avanos’taki turnuvada takımlar 4’erli gruplara ayrılıp, tek devre lig usulü karşılaşacaklar. İlk iki sıraya alan takımlar bir üst tura yükselecek. Milli Takım Teknik adamlarının da izleyeceği müsabakalara ayrıca profesyonel kulüplerden de temsilcilerin takip etmesi bekleniyor. Kocaeli İl Karması, 5 gün sürecek turnuva için bu gece yola çıkacaktı.