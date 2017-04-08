U-12 Kocaeli Karması ilk iki maçını kazandı

Türkiye Futbol Antrenörleri Genel Merkezi (Tüfad) tarafından düzenlenen U-12 yaş grubu bölge karmaları Antalya’da başladı.

2005 doğumlu sporcuların katıldığı turnuvada Kocaeli Karması U-12 takımı ilk maçında Kastamonu Karmasını 4-1, ikinci maçında da Elazığ’ı 1-0 mağlup etti.

ÜÇ GOL YUSUF MUTLU’DAN

Göksel Argun ile Hüseyin Yıldızbaş’ın teknik sorumluluğunu yaptığı Kocaeli karmasının gollerini Yusuf Mutlu (3) ve Samet Kalafat attı. Kocaeli Karması ikinci maçında da Elazığ Karmasını Samet Kalafat’ın attığı golle 1-0 mağlup etti, 2’de 2 yaptı. Kocaeli Karması, bugün akşam da Adana Karması ile karşılaşacaktı. Kocaeli Karmasında sakatlanan Harb-İşsporlu Eren Ocaklı’nın yerine Kocaeli Gençspor’dan Samet Kalafat dahil edildi.

KOCAELİ KARMASI U-12 TAKIMI KADROSU:

Kıvanç Sürdül (Derince Belediye Demir)

İbrahim Baki (Kocaeli Gençspor)

Orkun Öztürk (Derince Belediye Demir)

Eren Yıldırım (Kartepe Belediyespor)

Taha Kılıç (Güneşspor)

Barış Ensar Çınar (1927 Sekaspor)

Samet Kalafat (Kocaeli Gençspor)

Bedirhan Yıldız (Kocaeli Gençspor)

Yağız Gül (Kartepe Belediye)

Yusuf Bozkurt (Beylikbağı)

Vedat Akbolat (H.Yıldızspor)

Yusuf mutlu (Körfez GB)