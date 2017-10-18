U-12 ve u-14’lerde kritik maçlar

U12’LERDE LİDERLİK MAÇI

U-14 C Grubu’nda yarın iki maç oynanacak. Orta sıralarda yer alan 1937 Sekaspor ile İzmit Belediyespor, Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda karşılaşacak. Liderin takipçileri arasında ye alan Körfez GB ise Esentepe Stadı’nda üst sıralara daha da yaklaşmak isteyen Körfez İlçesi Birlikspor ile karşılaşacak. U-12 G Grubu’nda ise üst sıraları yakından ilgilendiren iki maç var. Kavaklı Stadı’nda ki maçta Gölcük Karadenizspor, iki puanla önünde lider konumda bulunan Gölcükspor ile karşılaşacak. Üst sıraları zorlayan Karamürsel İ.Y ile Gölcük GB de Kavaklı Stadı’nda karşılaşacak, üç puan mücadelesi verecekler.

