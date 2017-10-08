U-12 ve u-16’larda heyecanlı maçlar
U-12 ve U-16 Ligi’nde heyecan önceki gün oynanan maçlarla devam etti.
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U-12 Ligi’ne dahil M.Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanan maçta Güneşspor, Kocaelispor’u 7-2 etti. İzmit Yıldızspor ile Kartepe Belediyespor arasındaki maçı da Kartepe 1-0 kazandı. U-16 Ligi’ne dahil maçlarda çok çekişmeli geçti. Esentepe Stadı’nda oynanan maçta Çamlıtepespor, İzmit Belediyespor’u 4-3 yendi.
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Etiketler : U-12, U-16 Ligi, Güneşspor, Kocaelispor, İzmit Yıldızspor, Kartepe Belediyespor
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