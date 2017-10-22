U-12’ler de futbol şöleni
U-12 Ligi dün oynanan 29 maç ile devam etti. 6 farklı sahada oynanan müsabakalar ile adeta U-12 Ligi futbol şöleni yaşadı.
TOPLU SONUÇLAR:
Körfez İlçesi Birlik: 5 – KYÖD Spor: 0
Yaşilovaspor: 1 – İzmit GB: 0
Yahya Kaptanspor: 1 – Yeni Kocaelispor: 1
Çamlıtepespor: 0 – Hereke Yıldız: 1
Bağçeşmespor: 7 – Seymen Karşıyaka: 0
İzmit BLD: 0 – 41 FK: 1
Yenişehirspor: 1 – Günşespor: 3
Yenidoğan Serdar: 2 – Şirinspor: 3
Kullarspor: 1 – Kocaelispor: 4
Şirintepe: 1 – İlimtepe FK: 4
Çen. Plajyoluspor: 2 – Gençspor: 4
Kocaeli Birlik: 0 – İzmit Yıldız: 0
Yeniköyspor: 0 – 1937 Sekaspor: 3
Kartepe BLD: 3 – Başiskele BLD: 4
Yeni Kandıra: 1 – Körfez GB: 3
Çayırtepe Gençlik: 3 – Kandıra GB BLD: 0 (Hükmen)
İhsaniyespor: 2 – Kavaklıspor: 6
Şirinköyspor: 2 – Ereğlispor: 2
Seka Doğan: 0 – Karamürsel İ.Y: 6
Halıdere: 1 – Gölcük Karadeniz: 9
BLD Derince: 9 – Yavuzspor: 1
Derince Birlik: 0 – Derince GB: 1
Çenedağspor: 0 – Çınarlıspor: 3
Mustafapaşaspor: 0 – Dilovası BLD: 6
Genç Kale: 0 – Çayırova BLD Eğitim: 16
Beylikbağıspor: 1 – Darıca GB: 1
Trakyaspor: 2 - Darıcaspor: 0
Mollafenarispor: 0 – Balkanspor: 6
Gebzespor: 3 – Mutlukentspor: 1
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