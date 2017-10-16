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U-12’ler hız kesmedi

U-12’ler hız kesmedi

U-12 Ligi’nde heyecan pazar günü oynanan maçlarla devam etti.

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Ligde birbirinden zorlu maçlar vardı. Favori takımların farklı skorlarla kazandığı ligde, çekişmeli maçlarda vardı. Hereke Yıldızspor ile İzmit Yıldızspor arasındaki karşılaşma 1-1 sona erdi. Kocaeli Birlikspor ise Yeni Kocaelispor karşısında 1-0 galip geldi. Güneşspor ile Kullarspor arasındaki maçta 0-0 sonuçlandı.

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