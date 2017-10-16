U-12’ler hız kesmedi

Ligde birbirinden zorlu maçlar vardı. Favori takımların farklı skorlarla kazandığı ligde, çekişmeli maçlarda vardı. Hereke Yıldızspor ile İzmit Yıldızspor arasındaki karşılaşma 1-1 sona erdi. Kocaeli Birlikspor ise Yeni Kocaelispor karşısında 1-0 galip geldi. Güneşspor ile Kullarspor arasındaki maçta 0-0 sonuçlandı.