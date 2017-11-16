U-12’lerde Belediye Derince puan kaybetmeyen tek takım

İlk iki takımın Play-Off’a yükseleceği ligde, heyecanda giderek artıyor. F Grubu’nda son hafta maçları oynanıyor. Bu grupta zirvede yer alan, 11’de 11 yapan Belediye Derincespor U-12 yaş grubunda puan kaybetmeyen tek takım konumunda.

A GRUPLARI’NDA NEFESLER TUTULDU

U-12 Ligi A Grubu’nda son iki hafta öncesinde Kocaeli Gençspor, İzmit FK, Körfez GB ve Yeni Kandıraspor’un Play – Off’a kalma şansı devam ediyor. Kocaeli Gençspor, Play-Off’a çıkmayı büyük ölçüde garantiledi. Bu grupta ikinci olarak Play-Off’a kim çıkacak sorusu aranıyor. Son maçında lideri farklı skorla yenen Körfez GB, umutlarını son iki haftaya taşıdı. B Grubu’nda Yeşilovaspor çok büyük avantaj sağladı, İzmit GB ile 1937 Sekaspor ikincilik için çekişiyor.

BELEDİYE DERİNCE 11’DE 11 YAPTI

F Grubu ise zirvede yer alan Belediye Derincespor’un müthiş performansı var. Sarı-Lacivertli ekip, 11’de 11 yaparak yoluna devam ediyor, grup birinciliğini de haftalar önce garantiledi. Bu grupta son hafta öncesinde maçlarını tamamlayan 25 puanla ikinci sırada yer alan Derince GB, aynı puanla üçüncü sırada bulunan D.Birlikspor’un lider Belediye Derincespor ile oynayacağı maçın sonucunu bekleyecek. Derince GB ile D.Birlikspor arasındaki ikili averajda avantaj Derince GB’de bulunuyor.

