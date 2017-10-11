U-12’lerde Harb-İşspor ve Gölcük GB galip geldi

Üst sıralardan kopmak istemeyen Harb-İşspor, Kavaklı Stadı’ndaki maçta Seka Doğanspor’u 4-1 yendi. Bu maçtan sonra ise Gölcük GB ile Ereğlispor’un mücadelesi izlendi. Gölcük GB, rakibi karşısında 6-1 gibi farklı skorla galip geldi.

YARIN AKŞAM DA İKİ MAÇ OYNANACAK

U-12 ligi G Grubu’nda yarın akşam oynanacak iki maçla 10’uncu hafta müsabakaları tamamlanacak. Kavaklı Stadı’nda günün ilk maçında İhsaniyespor ile G.Karadenizspor mücadele edecek. Bu maçın başlama saati 18.00. Bu maçtan sonra Karamürsel İY ile Kavaklıspor takımlar puan için sahaya çıkacak. Şampiyonluk yarışı yapan Karamürsel İY ile G.Karadenizspor’un maçlarını zorlanmadan kazanmaları bekleniyor.