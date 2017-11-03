U-12’lerde Hisareyn ve Karamürsel İY kazandı

G Grubu’nda zirve yarışı yapan Hisareynspor, Seka Doğanspor ile oynadığı maçı 4-0 kazandı, iddiasını sürdürdü. Grubun bir diğer iddialı takımı Karamürsel İY’de G.Şirinköyspor karşısında 1-0 galip geldi. Hisareynspor ve Karamürsel İY 35’er puanla üçüncü ve dördüncü sırayı paylaşıyorlar.