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U-12’lerde Hisareyn ve Karamürsel İY kazandı

U-12’lerde Hisareyn ve Karamürsel İY kazandı

U-12 Ligi’nde heyecan önceki akşam oynanan hafta izi maçları ile devam etti.

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G Grubu’nda zirve yarışı yapan Hisareynspor, Seka Doğanspor ile oynadığı maçı 4-0 kazandı, iddiasını sürdürdü. Grubun bir diğer iddialı takımı Karamürsel İY’de G.Şirinköyspor karşısında 1-0 galip geldi. Hisareynspor ve Karamürsel İY 35’er puanla üçüncü ve dördüncü sırayı paylaşıyorlar.

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