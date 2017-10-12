U-12’lerde ilk yarı sona erdi

A Grubu’nda Kocaeli Gençspor, B Grubu’nda İzmit GB, C Grubu’nda Yahya Kaptanspor, D Grubu’nda 41 FK, E Grubu’nda ise Güneşspor ilk yarıyı zirvede tamamladı. F Grubu’nda ise ikinci yarının ilk hafta maçları oynandı, zirvede Bir maçı eksik Belediye Derincespor takımı var.

GÖLCÜKSPOR, HİSAREYN’İ YENDİ

U-12 Ligi G Grubu’nda önceki akşam liderlik maçı vardı. 25 puanlı Hisareynspor ile 23 puanlı Gölcükspor arasında oynanan maç çok büyük çekişmeye sahne oldu. Kavaklı Stadı’ndaki maçı 3-2 kazanan Gölcükspor, grubun yeni lideri oldu, Hisareynspor’a da ilk yenilgiyi tattırdı. Bu gruba dahil bir diğer maçta da Gölcük Şirinköyspor ile Halıderespor karşılaştı. Bu maçı da G.Şirinköyspor 5-1 kazandı.

KOCAELİ GENÇ VE BELEDİYE DERİNCE KAYIPSIZ

U-12 Ligi’nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Ligin ilk yarısında oynanan maçlar çok büyük çekişmeye sahne oluyor. A Grubu’nda ligin ilk yarısını zirvede bitiren Kocaeli Gençspor, 7’de 7 yaparak çok önemli bir başarıya imza attı. Ligin ikinci yarısı start alan F Grubu’nda da Belediye Derincespor, puan kaybı yaşamadı. Sarı-Lacivertli ekip, bir maçı eksik 6’da 6 yaparak liderliğini devam ettirdi.

