U-12’lerde Kocaeli Genç ve Belediye Derince kayıpsız

A Grubu’nda Kocaeli Gençspor ile F Grubu’nda Belediye Derincespor, kayıpsız olarak yollarına devam ediyor.

KOCAELİ GENÇ, İZMİT FK’YI YENDİ

U-12 Ligi A Grubu’nda şampiyonluğa oynayan iki takım Kocaeli Gençspor ile takipçisi İzmit FK arasında oynanan maçtan gülen taraf 1-0’lık skorla Kocaeli Gençspor oldu. Puan kaybı olmayan iki takımın maçında rakibini yenen Kocaeli Gençspor, şampiyonluk yarışında da çok büyük avantaj sağladı. Bu iki takımı takip eden Körfez GB ile Yeni Kandıraspor da, rakiplerine üstünlük sağladı. F Grubu’nun zirvesinde de 6’da yapan Belediye Derincespor var.

B GRUBU’NDA 3 TAKIM AYNI PUNDA

İzmit Merkez takımlarının ağırlıkta olduğu B Grubu’nda ise 6’ıncı haftanın sonunda üç takım ayın puanda zirveyi paylaşıyor. Birer yenilgisi bulunan 1937 Sekaspor, Yeşilovaspor ve İzmit GB takımları, ligin ilk yarısının son haftasına aynı puanda giriyor. C Grubu’nda ise zirvenin iki güçlü adayı Körfez İlçesi birlik ile Yahya Kaptanspor karşılaştı. 5’de 5 yapan Yahya Kaptan, Körfez İlçesi Birlikspor’a 2-1 mağlup oldu, liderliği rakibine kaptırdı.

41 FK, H.YILDIZSPOR’U MAĞLUP ETTİ

U-12 Ligi’nde haftanın bir başka zirve mücadelesi D Grubu’nda yaşandı. Haftaya lider giren Hereke Yıldızspor, takipçisi 41 FK ile karşılaştı. 41 FK, rakibi karşısında 2-0 galip geldi, grupta liderliğe yükseldi. E Grubu’nda da çok büyük çekişme var. 12’şer puanlı Güneşspor ile Kocaelispor’u 2 puan geriden Yenişehirspor takip ediyor. Gölcük-Karamürsel İlçesi takımlarının yer aldığı G Grubu’nda takımlar 8’inci hafta maçlarına çıktı. Hisareynspor ile Gölcükspor, grubun zirvesini paylaşıyor.