U-12’lerde puan kaybetmeyen iki takım kaldı

Merkez gruplarında puan kaybetmeyen iki takım var. A Grubu’nda Kocaeli Gençspor, F Grubu’nda da Belediye Derincespor puan kaybı yaşamadan yollarına devam ediyor.

BELEDİYE DERİNCESPOR İLE KOCAELİ GENÇSPOR KAYIPSIZ

Bu sezon U-12 Ligi’nde Play-Off heyecanının yaşanacağından lig maçları da çok büyük çekişmeye sahne oluyor. Türkiye Şampiyonası olmayan bu yaş grubunda takımlar gruplarında ilk iki sırayı alıp, Play-Off’a kalma yarışı yapıyorlar. A Grubu’nda 9’uncu maçlar oynandı. Bu grubun zirvesinde yer alan, 9’da 9 yapan Kocaeli Gençspor, ikinci sıradaki İzmit FK ile birlikte Play-Off’a çok yakın. F Grubu’nun zirvesinde bulunan Belediye Derincespor da, 8’de 8 yaparak çok önemli bir başarıya imza attı.

G GRUBU’NDA ÇOK BÜYÜK ÇEKİŞME VAR

Gölcük-Karamürsel İlçesi takımlarının yer aldığı, 12’li G Grubu’nda Play-Off yarışında çok büyük çekişme yaşanıyor. Bu grupta 33 puanla G.Karadenizspor lider, kendisini 1 puan geriden Gölcükspor takıp ediyor. Bu grupta geçen haftanın en büyük sürprizini Gölcük GB yaptı. Yeşil-Beyazlı ekip, zirve yarışı yapan Hisareynspor’u 1-0 yendi. Hisareynspor, iki hafta öncede son sıralarda bulunan Halıderespor ile 2-2 berabere kalmıştı. Üç takımın Play-Off’a çıkacağı bu grupta yarışın son haftalara kadar sürmesi bekleniyor.