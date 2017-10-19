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U-12’lere durmak yok

U-12’lere durmak yok

U-12 Ligi’nde heyecan devam ediyor, ligin ikinci yarısında ilk hafta maçları oynandı.

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A Grubu’nda Kocaeli Gençspor 8’de 8 yaparak çok önemli bir başarıya imza attı. B Grubu’nda da lider İzmit GB, ligin ikinci yarısına farklı galibiyetle başladı.

YAHYA KAPTAN PUAN FARKINI AÇIYOR

U-12 Ligi C Grubu’nda da zirvede Yahya Kaptanspor var. Bu sezon ilk kez futbolda faaliyetlerine başlayan Faruk sarman yönetimindeki minikleri, son maçında Başiskele Belediyespor’u 4-2 yendi, en yakın rakibi Körfez İlçesi Birlikspor ile puan farkını 4’e çıkardı. B Grubu’nda zirve yarışı yapan Yeşilovaspor ile 1937 Sekaspor arasında oynana maçta kazanan Bordo-Mavili ekip Yeşilova oldu. Bu grupta zirvede 21 puanlı İzmit GB var. Bu takımı 3’er puan geriden Yeşilova ve 1937 Sekaspor takip ediyor.

HİSAREYNSPOR TAKILDI

Gölcük-Karamürsel İlçesi takımlarının yer aldığı G Grubu’nda önceki akşam hafta içi heyecanı yaşandı. Grupta şampiyon adaylarından, iki hafta öncesine kadar da grubun zirvesinde yer alan Hisareynspor, geçen hafta sonu grubun bir diğer iddialı takımı Gölcükspor’a 3-2 yenilmişti. Yeşil-Beyazlı ekip, önceki akşam da grubun son sıralarında bulunan Halıderespor ile 2-2 berabere kaldı, çok önemli iki puan kaybetti. Bu gruba dahil önceki akşamki diğer maçta da Harb-İşspor, G.Şirinköyspor’u 2-1 yendi.

 

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