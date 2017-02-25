U-13’ler, Mart’ın ilk haftası start alacak

İlimiz futbolda küçük yaş gruplarında yeni bir heyecan daha başlıyor.

2004,2005 ve 2006 doğumlu sporcuların forma giyeceği U-13 Ligi’ni kuraları çekildi. 74 takımın 10 grupta mücadele edeceği maçların mart ayının ilk haftasında başlayacağı açıklandı.

22 TAKIM PLAY-OFF’A YÜKSELECEK

U-13 Ligi’nde toplam 22 takım Play-Off’a yükselecek. Play-Off maçlarının ardından son 4 takım ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek. 13 yaş grubuna profesyonel kulüplerin takımları da katılıyor. 8 ve 9’lu gruplarda ilk üç, 7’li gruplarda ilk iki, 6’lı gruplarda ise ilk takım Play-Off’a kalacak.