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U-13’lerde 11 takım kayıpsız

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U-13’lerde 11 takım kayıpsız
U-13 Ligi’nde 3’üncü hafta maçları geride kaldı.

İlk üç haftanın ardından merkez gruplarında 11 takım kayıpsız olarak yoluna devam ediyor. Kartepe Belediyespor, 41 FK, Yeşilovaspor, Yeni Kandıraspor, İzmit GB, Derince Belediye Demirspor, Ç.Plajyolu, Karamürsel İY, Hisareynspor, Harb-İşspor ve Körfez GB, ilk üç maçta puan kaybı yapmayan takımlar.

A GRUBU’NDA FARK SKORLAR
A Grubu’nda geçen hafta oynanan maçlarda favori takımların üstünlükleri ile sonuçlandı. 41 FK, haftanın en farklı skorlarından imza atan takım oldu, KYÖD Spor’u 10-0 yendi. Kartepe Belediyespor da, Yavuzspor’a 6-1 üstünlük sağladı. Haftanın en farklı skorunu da Yenişehir elde etti, Şirintepespor’a 20-0 yendi. B Grubu’nda ise daha çekişmeli maçlar vardı. İzmit Yıldızspor ile Sedaş TEK Spor arasındaki karşılaşma 1-1 sona erdi. 1937 Sekaspor da, Sarımeşespor’u 3-1 yendi.

DERİNCE DEMİR, KOCAELİSPOR’U YENDİ
C Grubu’nda Play-Off yarışı yapan takımlardan Derince Belediye Demirspor, Kocaelispor ile oynadığı maçtan 6-0 gibi farklı skorla galip ayrıldı. İzmit Kalespor’u 10-1 yenen Üçyoldoğuspor 3 maçta 7 puan topladı, liderlik koltuğuna oturdu. D Grubu’nda Derince Birlikspor, Çayırtepe ile oynadığı maçı 9-2 kazandı. Bu grupta üst sıraları zorlaması beklenen Kocaeli Gençspor ve İzmit Belediyespor da haftayı galibiyetle tamamladı.

E GRUBU’NDA ÇEKİŞMELİ MAÇLAR
Gölcük-Karamürsel İlçesi takımlarının yer aldığı E Grubu’nda ise birbirinden çekişmeli maçlar vardı. Pazartesi akşamı oynanan maçta Gölcük Şirinköyspor ile Seka Doğanspor takımları 4-4 berabere kaldı. Gölcük GB ile Gölcükspor arasındaki maçta da takımlar birbirlerine üstünlük sağlayamadı, karşılaşma 1-1 sona erdi. F Grubu’nda Hisareynspor ile Başiskele Belediyespor takımları aynı skor galip geldi. G Grubu’nda ise Körfez GB, çekişmeli geçen maçta Kocaeli Birlikspor’u 2-1 yendi.

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