U-13’lerde hafta içi mesaisi vardı

U-13 Ligi’nde heyecan hafta içinde oynanan maçlarla devam etti.

F Grubu’nda zirve yarışı yapan Gölcük Karadenizspor ile Harb-İşspor arasında oynanan karşılaşma çok büyük çekişmeye sahne oldu. Kavaklı Stadı’ndaki maç karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

H.YILDIZ İLE KOCAELİ BİRLİK YENİŞEMEDİ

Dün akşamın bir diğer önemli maçında da Hereke Yıldızspor ile Kocaeli Birlikspor karşılaştı. Bu zorlu maçta başladığı gibi golsüz tamamlandı. B Grubu’na dahil maçta da H.Hızır Şafakspor, Yenidoğanspor karşısında 8-0 gibi farklı skorla galip ayrıldı.

