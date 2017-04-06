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U-13’lerde hafta içi mesaisi vardı

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U-13’lerde hafta içi mesaisi vardı
U-13 Ligi’nde heyecan hafta içinde oynanan maçlarla devam etti.

F Grubu’nda zirve yarışı yapan Gölcük Karadenizspor ile Harb-İşspor arasında oynanan karşılaşma çok büyük çekişmeye sahne oldu. Kavaklı Stadı’ndaki maç karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

H.YILDIZ İLE KOCAELİ BİRLİK YENİŞEMEDİ
Dün akşamın bir diğer önemli maçında da Hereke Yıldızspor ile Kocaeli Birlikspor karşılaştı. Bu zorlu maçta başladığı gibi golsüz tamamlandı. B Grubu’na dahil maçta da H.Hızır Şafakspor, Yenidoğanspor karşısında 8-0 gibi farklı skorla galip ayrıldı.
 

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