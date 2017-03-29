U-13’lerde heyecan dorukta

U-13 Ligi’nde heyecan hafta içinde oynanan maçlarla devam etti.

5’inci hafta maçlarının oynadığı U-13 Ligi’nde Play-Off yarışında çok büyük çekişme yaşanıyor. C Grubu’nun zirvesinde yer alan Derince Belediye Demirspor, Alikahyaspor’u farklı skorla yendi. E Grubu’na dahil maçta da Karamürsel İY, Kullarspor’u 3-0 ile geçti.

41 FK VE YEŞİLOVASPOR KAYIPSIZ DEVAM EDİYOR

U-13 Ligi’nde 7’li gruplarda yer alan 41 FK ve Yeşilovaspor, ilk 4 maç sonrasında puan kaybı yaşamadan yollarına devam ediyor. A Grubu’nun zirvesinde bulunan 41 FK, grubun bir diğer iddialı takımı, 3’de 3 yapan Kartepe Belediyespor’u deplasmanda 4-1 mağlup etti. Bu grupta Play-Off yarışı yapan Güneşspor ve Yenişehirspor da haftayı galibiyetle tamamlandı. B Grubu’nun zirvesindeki Yeşilovaspor da deplasmanda Sedaş TEK Spor’u 3-1 yendi.

C VE D GRUBU’NDA HAFTA İÇİN MESAİSİ VARDI

U-13 Ligi’nde C ve D Gruplarında hafta içinde 5’inci hafta karşılaşmaları oynandı. C Grubu’nda zirvede yer alan Derince Belediye Demirspor, Alikahyaspor karşısında 13-0 galip geldi. Bu grupta bir diğer iddialı takımda İzmit GB, Üçyoldoğuspor’u 2-0 yendi. D Grubu’nda da Derince Birlikspor, Arslanbey deplasmanında farklı galibiyetle dönüyor. İzmit FK ile Çayırtepe arasında oynanan maçı da İzmit FK 3-1 kazandı.

GÖLCÜKSPOR VE KÖRFEZ GB FARK ATTI

Gölcük-Karamürsel İlçesi takımlarının yer aldığı E Grubu’nda da hafta için mücadelesi izlendi. Grupta 4’de 4 yapan Karamürsel İY, Kullarspor’u konuk ettiği maçı 3-0 kazandı, liderliğini devam ettirdi. Gölcükspor da, G.Şirinköyspor ile oynadığı maçtan 8-0 gibi farklı skorla galip ayrıldı. G Grubu’na dahil maçlarda Körfez GB, grubun zayıf takımı Yeniyalıspor’u 14-0 mağlup etti. Körfez İlçesi Birlikspor da, Çamlıtepespor karşısında 7-1 galip geldi.