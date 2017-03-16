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U-13’lerde ikinci hafta geride kaldı

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U-13’lerde ikinci hafta geride kaldı
U-13 Ligi’nde takımlar ikinci maçlarına çıktı.

Favori takımların farklı skorlarla galip geldiği ikinci haftada, çekişmeli maçlarda vardı. C Grubu’na dahil Kocaelispor ile Üçyoldoğusporlu miniklerin mücadelesinde kazanan olmadı, karşılaşma 1-1 sona erdi.

41 FK VE SARIMEŞE FARK ATTI

U-13 Ligi’nde ikinci hafta mücadelesinde A Grubu’nun favori takımlardan 41 FK,  ilk iki maçından galibiyetle ayrıldı. Kırmızı-Lacivertli ekip, son maçında Şirintepespor’u 14-0 mağlup etti. Bu gruba dahil maçlarda Güneşspor ile Yenişehirspor arasındaki maçta çok büyük mücadeleye sahne oldu, Güneşspor 2-1 kazandı. Kartepe Belediyespor da de plasmanda Kandıra’ya fark attı. B Grubu’nda da Sarımeşespor, M.Ali Kağıtçı Stadı’ndaki maçta Yenidoğanspor’u 8-0 mağlup etti. Yeşilovaspor ile İzmit Yıldız arasındaki maçta da galip gelen Bordo-Mavili Yeşilovaspor oldu.

ALİKAHYASPOR KAZANDI

C Grubu’nda ilk maçını kaybeden Alikahyaspor, Cephanelik Stadı’nda konuk ettiği Şirinspor’u gollü geçen maçta 4-3 yendi. İlk hafta müsabakasına çıkmayan Gazanfer Bilgespor, Derince Belediye Demirspor karşılaşmasına çıkmadı. İki maçın çıkmayan Gazanfer Bilge ihraç oldu. Yeni Kocaelispor da İzmit Kalespor’u farklı skorla geçti. D Grubu’nda da iki Arslanbey temsilcisi Arslanbey Belediyespor ile Arslanbey Organize Sanayispor takımları hafta sonu oynamaları gereken maçlara çıkmadılar.

E VE F GRUBU’NDA FARKLI SKORLAR

Gölcük-Karamürsel ilçesi takımlarının ağırlıkta olduğu E ve F Grubu’nda fark skorlar ortaya çıktı. E Grubu’nda Karamürsel İY ile Gölcük GB takımları rakiplerine farklı skorlarla üstünlük sağladı. Bu grubun iki iddialı takım Gölcükspor ile Kullarspor arasındaki maça çekişmeli geçti, ev sahibi ekip Gölcükspor 3-1 kazandı. F Grubu’nda Harb-İşspor ile Hisareynspor da maçlarını farklı skorla galip bitirdiler. G Grubu’nda Kocaeli Birlikspor, Körfez İlçesi’ne 1-0 mağlup oldu.

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