U-13’lerde ilk hafta geride kaldı

İlimizde küçük yaş gruplarında yeni bir heyecan daha start aldı.

2004, 2005 ve 2006 doğumlu oyuncuların yer aldığı U-13 Ligi’nde ilk hafta maçları oynandı. 74 takımın 10 grupta mücadele edeceği ligde 22 takım Play-Off’a yükselecek. 8 ve 9’lu gruplarda ilk üç, 7’li gruplarda ilk iki, 6’lı gruplarda ise 1 takım Play-Off’a kalacak. Play-Off maçlarının ardından son 4 takım ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek.

İLK HAFTA 9 TAKIM SAHAYA ÇIKMADI

U-13 Ligi’nin ilk haftasında 9 takım fire verdi. Merkez gruplarında Çayırtepe ile Arslanbey Belediyespor arasındaki maça Arslanbey Belediyespor takımı sahaya çıkmadı. C Grubu’na dahil maçta da Üçyoldoğuspor’un rakibi Dereköy Gazanfer Bilgespor sahada hazır değildi. F Grubu’nda Pazarköyspor takımı da ilk hafta maçına çıkmadı. Gebze gruplarında ise 6 fire vardı. Arapçeşmespor, Tayfunspor, Çerkeşlispor, Kirazpınarspor, Denizliköyü ve Genç Kalespor sahaya çıkmayan takımlardı.

D.BİRLİK İLE KOCAELİ GENÇ BERABERE

U-13 Ligi’nde maçlar genelde favori takımların farklı galibiyetleri ile sonuçlandı. İlk haftanın en çekişmeli maçı da Derince Birlikspor ile Kocaeli Gençspor takımları arasında oynandı. D Grubu’na dahil Derince Stadı’ndaki karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı. İlk haftanı bir diğer berabere biten maçında ise İzmit FK ile İzmit Belediyespor karşılaştı. Avni Kalkavan Stadı’ndaki karşılaşma da aynı skorla 2-2 sona erdi.

İLK HAFTA FARKLI SKORLAR

U-13 Ligi’nde ilk hafta oynanan maçlarda ortaya farklı skorlarda çıktı. F Grubu’na dahil Değirmendere Stadı’nda oynanan maçta Gölcük Karadenizspor, Halıderespor’u 10-0 mağlup etti. E Grubu’nun farklı skorla biten maçın da Karamürsel İY, sahasında konuk ettiği G.Şirinköyspor’u 12-0 yendi. Derince Stadı’nda oynanan maçta da Yavuzspor, Şirintepespor’a 7-0 üstünlük sağladı. İzmit GB de ilk haftanı bir diğer farklı skorla kazanan takımı oldu.