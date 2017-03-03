U-13’lerde ilk santra yapılıyor

M.Ali Kağıtçı Stadı’nda açılış maçında 1937 Sekaspor ile Sedaş Tek Spor karşılaşacak. Maçın başlama saati 12.00. bu maçtan sonra ise Yeni Kocaelispor ile Kocaelispor karşılaşacak. Cephanelik ve Esentepe Stadı’nda da ikişer maç var.
M.Ali Kağıtçı Stadı’nda açılış maçında 1937 Sekaspor ile Sedaş Tek Spor karşılaşacak. Maçın başlama saati 12.00. bu maçtan sonra ise Yeni Kocaelispor ile Kocaelispor karşılaşacak. Cephanelik ve Esentepe Stadı’nda da ikişer maç var.
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