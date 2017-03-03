U-13’lerde ilk santra yapılıyor

İlimizde küçük yaş gruplarında yeni bir heyecan daha başlıyor. 2004,2005 ve 2006 doğumlu oyuncuların forma giyeceği U-13 Ligi’nde ilk maçlar oynanıyor.

M.Ali Kağıtçı Stadı’nda açılış maçında 1937 Sekaspor ile Sedaş Tek Spor karşılaşacak. Maçın başlama saati 12.00. bu maçtan sonra ise Yeni Kocaelispor ile Kocaelispor karşılaşacak. Cephanelik ve Esentepe Stadı’nda da ikişer maç var.