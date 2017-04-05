U-13’lerde liderler kaybetmiyor

U-13 Ligi’nde ilk yarıda son haftaya girildi.

7’li gruplarda ligin ilk yarısında son hafta maçları oynanacak. Gruplarında liderlik koltuğunda oturan takımlar puan kaybı yaşamadan yollarına devam ediyor. 41 FK, Yeşilovaspor, Derince Belediye Demirspor, Karamürsel İY, Hisareynspor ve Körfez GB liderlik koltuğunda oturan takımlar, puan kaybı da yaşamadılar.

41 FK VE YEŞİLOVA 5’DE 5 YAPTI

U-13 Ligi’nde A ve B Grubu’nun zirvesinde yer alan 41 FK ile Yeşilovaspor da, puan kaybı yaşamayan takımlar. 8 takımın yer aldığı A Grubu’nda 41 FK, son maçında Yavuzspor’u 6-0 gibi farklı skorla mağlup etti. Bu gruhta zierve yarışı yapan Güneşspor ve Yenişehirspor da haftayı galibiyetle tamamladı. B Grubu’nda ise dün akşam 5’inci maçını oynayan Yeşilovaspor, takipçisi Yeni Kandıraspor’u 2-0 mağlup etti, 5’de 5 yaparak çok önemli bir başarıya imza attı.

C GRUBU’NDA ZİRVE DERİNCE DEMİR’İN

C Grubu’nun zirvesinde yer alan, ilk 4 maçlarını kayıpsız geçen İzmit GB ile Derince Belediye Demirspor, liderlik maçında karşı karşıya geldi. M.Ali Kağıtçı Stadı’ndaki karşılaşmayı deplasman takımı Derince Belediye Demirspor 2-0 kazandı, liderliğini perçinledi. D Grubu’nda ise Play-Off yarışında çok büyük çekişme var. Bu grupta haftanın sürprizini Serdar GB gerçekleştirdi, D.Birlikspor’u 2-1 yendi. D.Birlikspor, bu maçta Serdar GB’nin yaşı büyük futbolcu oynattığı için Tertip Komitesi’ne itiraz ettiği öğrenildi.

KARAMÜRSEL İY, HİSAREYEN VE KÖRFEZ GB HIZ KESMİYOR

U-13 Ligi’nde E, F ve G Gruplarında da çekişmeli maçlar oynanıyor. E Grubu’nda zirvede 6’da 6 yapan Karamürsel İY var. Siyah-Beyazlı ekibi Gölcük GB ve Gölcükspor takip ediyor. F Grubu’nda ise liderlik koltuğunda oturan Hisareynspor müthiş performans gösteriyor. Yeşil-Beyazlı ekip, oynadığı 6 maçı da kazandı, liderlik koltuğunda oturuyor. G Grubu’nda ise Körfez GB rakiplerinin önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Grubun iddialı takımlarından H.Yıldızspor ile Kocaeli Birlikspor takımları bu akşam karşılaşacaktı.