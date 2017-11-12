U-14 Bölge Karması seçmeleri yapıldı

İlimizin bağlı bulunduğu Sakarya Bölge Karması Teknik Sorumlusu Adem Tandoğan tarafından yapılan U-14 seçmelerinde ilimiz teknik adamları da yardımcı oluyor.

18 FUTBOLCU SEÇİLECEK

Sakarya Bölge Karmasını oluşturmak için yapılan için yapılan U-14 yaş grubu seçmeleri Avni Kalkavan Stadı’nda yapıldı. Türkiye genelinde 20 bölgede yapılacak olan seçmelerde Kocaeli’nin de içinde bulunduğu Sakarya ve Düzce’de bulunuyor. Bu üç ilde yapılacak seçmelerin ardından Sakarya Bölge Karmasını oluşturacak 18 isim belirlenecek. Avni Kalkavan Stadı’ndaki seçmelerde Sakarya Bölge Karması Teknik Sorumlusu Adem Tandoğan’a ilimiz teknik adamlarından Akif Arslan da yardımcı oldu.

TURNUVA 26 -30 KASIM ANTALYA’DA

Türkiye genelinde 20 bölgeden oluşan karmalar 26-30 Kasım tarihleri arasında Antalya’da yapılacak turnuvaya katılacaklar. Altyapı Milli Takım teknik adamlarında da izleyeceği bu turnuvada yeterli görülen isimler U-14 yaş Milli Takım aday kadrosuna davet edilecekler. İlimizde yapılan Bölge Karması seçmelerine daha önce tespit edilen oyuncuları yanı sıra, teknik adamların önerdiği isimlerde yer aldı. Seçmelere sporcuların yakınları da çok büyük ilgi gösterdi.

