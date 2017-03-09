  • BIST 89.312
  • Altın 145,373
  • Dolar 3,7477
  • Euro 3,9689
  • Kocaeli 15 °C

U-14 Ligi Play-Off’ta 41 FK ve Karamürsel İY kazandı

»
U-14 Ligi Play-Off’ta 41 FK ve Karamürsel İY kazandı
U-14 Ligi Play-Off’ta ikinci hafta maçları geride kaldı.

A Grubu’nda ilk hafta maçı farklı skorla kazanan 41 FK, ikinci maçından da galip ayrıldı. Kırmızı-Lacivertli ekip, Arslanbey Stadı’nda oynanan maçta Kartepe Belediyespor’u 2-1 yendi. Bu grupta ilk haftayı bay geçen Karamürsel İY de, ilk maçında sahasında Dilovası Belediyespor karşısında 2-1 galip geldi.

KÖRFEZ GB İLE HARB-İŞSPOR YENİŞEMEDİ
U-14 Ligi Play-Off B Grubu’nda maçlar çok çekişmeli geçiyor. İlk hafta maçlarını kazanan Körfez GB ile Harb-İşspor arasında Esentepe Stadı’nda oynana karşılaşma 1-1 sona erdi. İlk hafta maçın kaybeden Derince Belediye Demirspor ise deplasmanda Gebzespor’u 4-2 yendi. C Grubu’na dahil maçlarda ise farklı skorlar ortaya çıktı. Mustafapaşaspor, Başiskele Belediyespor’u 7-0, Beylikbağıspor da İzmit Belediyespor’u 5-0 ile geçti.

İZMİT GB 2’DE 2 YAPTI
D Grubu’nda ilk hafta maçında Derince Birlikspor’u 4-1 ile geçen İzmit GB, ikinci hafta karşılaşmasında deplasmanda Tepeköy Defnespor karşısında sınav verdi. Mavi-Beyazlı ekibin gençleri, rakiplerine 2-1 üstünlük sağladı, 2’de 2 yapıp, zirveye yerleşti. Bu grupta ilk hafta maçını kaybeden Derince Birlikspor, sahasında konuk ettiği Çayırovaspor’a da mağlup oldu, karşılaşmayı 4-2 kaybetti.

Bu haber toplam 108 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • U-19’larda sıra Play-Off’ta09 Mart 2017 Perşembe 16:13
  • Periler, kötü gidişe dur demek istiyor09 Mart 2017 Perşembe 16:11
  • U-14 Ligi Play-Off’ta 41 FK ve Karamürsel İY kazandı09 Mart 2017 Perşembe 16:08
  • Kocaelispor’un gece maçı isteği gerçekleşmedi08 Mart 2017 Çarşamba 17:11
  • Yıldızlar futbolda heyecan dindi08 Mart 2017 Çarşamba 17:08
  • Gölcükspor’dan Tekirdağ provası: 5-008 Mart 2017 Çarşamba 17:05
  • 5 maçta 7 puan aldı08 Mart 2017 Çarşamba 17:03
  • Kocaeili Birlik U19 liderliğe yükseldi08 Mart 2017 Çarşamba 17:01
  • Yıldızlar futbolda İgsaş ile 50. Yıl şampiyon08 Mart 2017 Çarşamba 16:57
  • U-13’lerde ilk hafta geride kaldı08 Mart 2017 Çarşamba 16:53
    • ÖNE ÇIKANLAR
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti