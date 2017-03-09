U-14 Ligi Play-Off’ta 41 FK ve Karamürsel İY kazandı

U-14 Ligi Play-Off’ta ikinci hafta maçları geride kaldı.

A Grubu’nda ilk hafta maçı farklı skorla kazanan 41 FK, ikinci maçından da galip ayrıldı. Kırmızı-Lacivertli ekip, Arslanbey Stadı’nda oynanan maçta Kartepe Belediyespor’u 2-1 yendi. Bu grupta ilk haftayı bay geçen Karamürsel İY de, ilk maçında sahasında Dilovası Belediyespor karşısında 2-1 galip geldi.

KÖRFEZ GB İLE HARB-İŞSPOR YENİŞEMEDİ

U-14 Ligi Play-Off B Grubu’nda maçlar çok çekişmeli geçiyor. İlk hafta maçlarını kazanan Körfez GB ile Harb-İşspor arasında Esentepe Stadı’nda oynana karşılaşma 1-1 sona erdi. İlk hafta maçın kaybeden Derince Belediye Demirspor ise deplasmanda Gebzespor’u 4-2 yendi. C Grubu’na dahil maçlarda ise farklı skorlar ortaya çıktı. Mustafapaşaspor, Başiskele Belediyespor’u 7-0, Beylikbağıspor da İzmit Belediyespor’u 5-0 ile geçti.

İZMİT GB 2’DE 2 YAPTI

D Grubu’nda ilk hafta maçında Derince Birlikspor’u 4-1 ile geçen İzmit GB, ikinci hafta karşılaşmasında deplasmanda Tepeköy Defnespor karşısında sınav verdi. Mavi-Beyazlı ekibin gençleri, rakiplerine 2-1 üstünlük sağladı, 2’de 2 yapıp, zirveye yerleşti. Bu grupta ilk hafta maçını kaybeden Derince Birlikspor, sahasında konuk ettiği Çayırovaspor’a da mağlup oldu, karşılaşmayı 4-2 kaybetti.